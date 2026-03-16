Ponad 5,8 mln zł na drogi w mieście i powiecie. Umowy już podpisane

Miasto dostało ponad 3,5 miliona złotych na przebudowę ulic Szkolnej i Królewskiej w Rogaszycach. Dofinansowanie pokryje 60 procent kosztów zadania.

Jeśli mówimy o ulicy Szkolnej, warto podkreślić, że jest to główna ulica przebiegająca przez nasze największe sołectwo, tak więc to bardzo duże zadanie. To ulica łącząca Drogę Krajową 11, idąca przez całe sołectwo aż do wiaduktu kolejowego - mówi burmistrz Ostrzeszowa, Patryk Jędrowiak.

Z kolei powiat otrzymał wsparcie na pierwszy etap przebudowy ulicy Łąkowej w Ostrzeszowie. Dofinansowanie wynosi prawie 2 miliony 300 tysięcy złotych. To 65 procent wartości inwestycji. Przebudowa obejmie odcinek o długości około 805 metrów - od ulicy Przemysłowej w stronę skrzyżowania z ulicą Wieluńską, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1.

Przebudowa nie będzie polegała jedynie na wymianie nawierzchni. Droga zostanie wykonana praktycznie od podstaw.

Ta długo wyczekiwana przebudowa w końcu staje się faktem. Modernizacja, czyli tak naprawdę nie tylko nowa jezdnia, ale wymieniona zostanie też podbudowa, wyremontujemy też chodniki po obu stronach drogi. Mówimy tutaj o powstaniu chodników dla pieszych, dróg dla rowerów, ale też ciągów pieszo-rowerowych. Modernizacji też ulegną, dobrze kierowcom znane, wyniesione skrzyżowania, które nie do końca są lubiane. Poprawa bezpieczeństwa to jest bardzo ważny aspekt całości tego zadania - mówi starosta ostrzeszowski, Dariusz Świtoń.

Prace na ulicy Łąkowej mają rozpocząć się w kwietniu i potrwać do października. To jednak dopiero początek. Powiat planuje w przyszłości drugi etap przebudowy - od ulicy Wieluńskiej w stronę ronda.

Przygotowujemy się do wykonania tego projektu. To jest inwestycja, która będzie dużo, dużo krótsza, jeśli chodzi o długość, natomiast na pewno będzie też bardzo kosztowna. Mamy tam liczne skrzyżowania, no i na pewno rozwiązanie, które szykujemy w postaci takiego ronda w formie biszkoptu, no będzie też tutaj kosztowne - dodaje starosta.

Koszt przebudowy pierwszego etapu ulicy Łąkowej zostanie pokryty z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, budżetu powiatu oraz - zgodnie z porozumieniem - w połowie także z budżetu miasta.