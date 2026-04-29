Plaga śmieci w lasach. Leśnicy z Przedborowa alarmują. Nawet bioodpady są zagrożeniem

Wiosna to czas porządków. Sprzątamy domy, działki, ogródki. Problem w tym, że część tych odpadów trafia do lasu. I - jak podkreślają leśnicy z Przedborowa - dzieje się tak co roku.

To nie tylko plastik czy szkło. Coraz częściej do lasu wyrzucane są też bioodpady - trawa, liście, gałęzie. Wiele osób myśli, że to nic złego.

Jesteśmy w trakcie wiosennych porządków. Co roku sprzątamy tereny leśne, szczególnie te najczęściej odwiedzane, i niestety za każdym razem mierzymy się z problemem odpadów. Ale też mieszkańcy sąsiadujący z lasem często wyrzucają tam odpady biologiczne ze swoich ogrodów. Musimy jednak pamiętać, że w lesie są one traktowane jak śmieci, mimo iż ulegają rozkładowi. Wraz z nimi do ekosystemu trafiają obce rośliny, które potrafią przetrwać i w niekontrolowany sposób opanowywać leśny teren - mówi leśnik, Marcin Frąckowiak.

Sprzątanie kosztuje. W ubiegłym roku nadleśnictwo wydało na to ponad 30 tysięcy złotych.

Nie każdy sprawca zostaje złapany. Ale część tak. Pomagają kamery i kontrole.

Tereny leśne monitorujemy pod kątem szkodnictwa, wykorzystując w tym celu kamery rozmieszczone w wybranych lokalizacjach. Ich zagęszczenie zależy przede wszystkim od skali problemów w danym rejonie. Dzięki zgromadzonym materiałom filmowym wielokrotnie udaje się ustalić tożsamość sprawców i wyciągnąć wobec nich odpowiednie konsekwencje - dodaje leśnik.

Mandat to nawet 500 złotych. A jeśli ktoś wjedzie autem do lasu - kara może być wyższa. Sprawa może też trafić do sądu.