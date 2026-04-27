Nadchodzi „Srebrna Fala”. Spotkanie autorskie (nie tylko) dla kobiet w Ostrzeszowie

Jagoda Mośpan
2026-04-27 15:10

Siwe włosy, presja wyglądu i pytanie „co dalej?”. W Ostrzeszowie będzie o tym głośno - i szczerze. A przynajmniej tak zapowiadają organizatorzy. Już 30 kwietnia w bibliotece odbędzie się spotkanie autorskie z Katarzyną Barczyk-Matkowską.

Bohaterką wieczoru będzie Katarzyna Barczyk-Matkowska. Autorka zaprezentuje swoją najnowszą książkę „Srebrna fala”. Spotkanie poprowadzi Aneta Pawlarczyk-Świtoń - i, jak zapowiada, nie będzie to tylko rozmowa o książce.

Będzie o siwiźnie. O zmianach w ciele. I o presji, żeby wyglądać „idealnie”.

Będziemy rozmawiać o tym, jak sobie poradzić ze zmianami na naszych głowach, dotyczącymi siwych włosów, ale też całego organizmu. Jak odnaleźć się w tym pędzie, żeby wyglądać idealnie w każdym wieku. Spróbujemy też znaleźć odpowiedź, dlaczego mimo pełnej świadomości wciąż poddajemy się tym wymuszonym trendom i temu wszystkiemu, co nas otacza, zapominając o tym, gdzie my jesteśmy - mówi Aneta Pawlarczyk-Świtoń. 

Pojawi się też pytanie (i próba odpowiedzi): jak żyć po swojemu?

Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, jak zestarzeć się w zgodzie ze sobą, cieszyć się życiem i jednocześnie pokazywać, że kobieta w każdym wieku jest pełnowartościowa - dodaje prowadząca.

Spotkanie w czwartek o 17.30. Wstęp jest wolny.

