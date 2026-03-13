610 lat Grabowa nad Prosną. Na scenie Enej i Mezo. Ale nie tylko ...

W tym roku Grabów nad Prosną obchodzi 610 lat od nadania praw miejskich. Miasto otrzymało je w 1416 roku od Władysław II Jagiełło.

Z tej okazji zaplanowano wiele wydarzeń. Będą koncerty, festyny i wiele więcej. Największa impreza odbędzie się 22 i 23 sierpnia. To będą dni Grabowa nad Prosną połączone z dożynkami powiatowymi.

Gwiazdą 22 sierpnia będzie zespół Enej. Natomiast 23 sierpnia występ Mezo. Już dziś wszystkich serdecznie zapraszam - mówi burmistrz Grabowa nad Prosną, Maksymilian Ptak.

To jednak nie wszystko.

Oprócz samych dni miasta, planujemy również organizację pikniku strażackiego i turnieju sołectw. Będzie też Hubertus, impreza miłośników koni, piknik historyczny organizowany przez Grabowskie Stowarzyszenie Historyczne, jarmark bożonarodzeniowy, także sporo, sporo tych wydarzeń - dodaje burmistrz.

Na ten rok miasto zapowiada też sporo inwestycji. W planach modernizacja ulicy Kolejowej, nowa droga na ulicy Zacisze oraz przygotowanie dokumentacji modernizacji stadionu miejskiego. W projekcie są m.in. pumptrack, skatepark, strefa street workout i oświetlenie boiska. Planowany jest także remont biblioteki miejskiej i szkoły podstawowej oraz projekt budowy kanalizacji na ulicach Witosa i Rataja.