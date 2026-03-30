Ponad 1,8 mln zł na akcję „Zima” w Ostrzeszowie. Tyle kosztowało utrzymanie dróg

Ponad 1 mln 800 tysięcy złotych. Tyle wyniosły koszty zimowego utrzymania dróg w Ostrzeszowie w sezonie od listopada 2025 do marca 2026. Wydatki objęły zarówno miasto, jak i teren całej gminy. Samo miasto pochłonęło ponad 880 tysięcy złotych. Większa część budżetu trafiła jednak na drogi poza nim.

Aby usprawnić działania, teren został podzielony. W mieście osobno zajmowano się ulicami i ścieżkami pieszo-rowerowymi, a gmina została rozdzielona na sześć obszarów.

W odniesieniu do terenu gminy, część numer jeden obejmująca zachodnią część miejscowości Siedlików, względem drogi powiatowej Ostrzeszów - Mikstat oraz miejscowości Korpysy, Marydół, Niedźwiedź, Bledzianów. Tutaj na zimowe utrzymanie dróg gminnych tej części wydano 228 280 złotych i 60 groszy. Część numer dwa obejmuje wschodnią część miejscowości Siedlików oraz miejscowości takie jak Zajączki, Potaśnia, Myje oraz Kuźniki. Na tą część wydano 163 776 złotych i 60 groszy. Część numer trzy obejmuje miejscowości Jesiona, Kotowskie, Szklarka Myślniewska i Szklarka Przygodzicka. Na tą część wydano 148 381 złotych i 20 groszy. Część numer cztery obejmuje miejscowości Rogaszyce, Turze oraz Kochłowy. Na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie tej części wydano 177 498 złotych. Część numer pięć obejmuje miejscowości Ostrzeszów Pustkowie oraz ulicę Warszawską. Kwota utrzymania tej części wynosi 108 615 złotych i 60 groszy. Część numer sześć dotyczy miejscowości Olszyna oraz Rojów. Na tej części wydano 104 716 złotych i 80 groszy. Wartość zimowego utrzymania na terenie gminy wyniosła 931 240 złotych i 80 groszy - mówi Daniel Wieczorek, dyrektor Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów.

W sezonie zimowym największym wyzwaniem nie były jednak opady śniegu, ale śliska nawierzchnia. To oznaczało konieczność częstego używania mieszanki piasku i soli.

W samym mieście do utrzymania było ponad 57 kilometrów ulic oraz blisko 39 tysięcy metrów kwadratowych ścieżek pieszo-rowerowych.

Jeśli chodzi o tereny sołectw to część numer jeden to jest wszystkie drogi zarówno asfaltowe jak i jak i gruntowe to jest to jest długość dróg 47 kilometrów. Z kolei część numer dwa to jest długość 37 kilometrów, część numer trzy 54 kilometry, część numer cztery 37 kilometrów, część numer pięć 16 kilometrów, a część numer sześć 34 kilometry - dodaje Daniel Wieczorek.

Obecnie trwa sprzątanie po sezonie zimowym. Chodzi przede wszystkim o usunięcie zalegającego piasku z ulic i chodników. Wszystko ma zakończyć się do połowy kwietnia.