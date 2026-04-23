Polonez znów na rynku w Ostrzeszowie. Maturzyści z I LO ,,roztańczonym krokiem'' pożegnali szkołę [ZDJĘCIA]

Czujemy trochę presję, bo będzie tutaj też nasza rodzina i będą nas oglądać, ale cieszymy się, że w końcu nadszedł nasz czas i też wyjdziemy w świat. Nie za bardzo wiemy, czego się spodziewać, ale liczymy, że będzie dobrze.

Powoli dociera do nas, że to już koniec i zaraz matura. Ten polonez trochę to wszystko uświadamia.

Stres jest duży, nie będziemy ukrywać. Ale kroki mamy opanowane, było dużo prób, więc damy radę.

Przygotowania trwały długo. Najpierw kilka miesięcy przed studniówką, a później jeszcze kolejne próby. Trochę tych godzin się nazbierało.

Dopiero co oglądałam, jak inni tańczyli, a teraz sama tutaj jestem. To wszystko bardzo szybko minęło. To takie dziwne, ale też piękne uczucie.”

Nie spodziewałem się, że będę tu tańczył, ale bardzo się cieszę, że mam taką możliwość.

To na pewno coś, co zapamiętamy do końca życia.

Myślę, że prawdziwy stres przyjdzie dopiero na maturze, jak usiądziemy w sali.

- mówili uczniowie.