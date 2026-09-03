Początek roku szkolnego, czyli ... więcej hulajnóg na ulicach. Policja przypomina najważniejsze zasady

Początek roku szkolnego to także więcej hulajnóg na ulicach. Dlatego wielkopolska policja przypomina zasady bezpiecznej jazdy.

Hulajnogą trzeba jechać drogą lub pasem dla rowerów. Jeśli ich nie ma, można wjechać na jezdnię, ale tylko wtedy, gdy obowiązuje tam ograniczenie do 30 kilometrów na godzinę.

Jeśli na drodze można jechać szybciej, hulajnogą wolno poruszać się po chodniku. Trzeba wtedy zwolnić do prędkości pieszego i ustępować pieszym.

Hulajnogą elektryczną można jechać maksymalnie 20 kilometrów na godzinę. Nie wolno wozić na niej drugiej osoby, zwierząt ani bagażu. Nie można też prowadzić jej po alkoholu.

Osoby od 13. do 18. roku życia muszą mieć kartę rowerową lub odpowiednie prawo jazdy. Dzieci poniżej 13 lat mogą jeździć tylko w strefie zamieszkania i pod opieką dorosłego. Dorośli nie potrzebują żadnych uprawnień.

Od 3 czerwca (2026 roku) osoby poniżej 16 lat muszą jeździć w kasku. Ten obowiązek dotyczy jazdy na hulajnodze elektrycznej, rowerze i innych podobnych urządzeniach.

Wielkopolska policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów. Nieprawidłowa jazda może doprowadzić do wypadku i poważnych obrażeń