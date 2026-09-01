Bezpieczna droga do szkoły. Policjanci z Ostrzeszowa ruszyli w teren

Uczniowie wrócili do szkół, a policjanci ruszyli na drogi w ich pobliżu. Przez cały wrzesień funkcjonariusze z Ostrzeszowa będą pilnować bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Patroli będzie więcej szczególnie przed rozpoczęciem i po zakończeniu lekcji. Policjanci sprawdzą, czy kierowcy zwalniają przed przejściami, stosują się do znaków i prawidłowo przewożą dzieci. Pod lupą znajdą się też zachowania pieszych i rowerzystów.

Funkcjonariusze przygotowywali się do akcji już podczas wakacji. Sprawdzali drogi i oznakowanie w pobliżu szkół oraz przedszkoli. Jeśli znaleźli nieprawidłowości, zgłaszali je zarządcom dróg.

Na kontrolach się nie skończy. Policjanci odwiedzą również szkoły. Podczas spotkań przypomną uczniom, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię i dlaczego warto nosić odblaski.

Policja w Ostrzeszowie ma też ważny apel do kierowców: noga z gazu w pobliżu szkół. Dziecko może nagle wejść na jezdnię albo źle ocenić prędkość samochodu. Dlatego za kierownicą potrzebne są tu szczególna uwaga i szybka reakcja.

Rodzice powinni natomiast przejść z dzieckiem trasę do szkoły i pokazać mu miejsca, w których trzeba szczególnie uważać. W pierwszych dniach nauki warto też - jeśli jest taka możliwość - towarzyszyć najmłodszym w drodze.

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