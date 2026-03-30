Pobiegną przez najwyższe wzgórza Wielkopolski. Ruszyły zapisy na półmaraton w Ostrzeszowie

To nowość na sportowej mapie regionu. Powiat ostrzeszowski organizuje pierwszy Półmaraton „Koroną Wzgórz Wielkopolski”. Bieg odbędzie się 27 września, a start i meta będą na stadionie przy ul. Kąpielowej w Ostrzeszowie. Zapisy już trwają i liczba miejsc jest ograniczona.

Pomysł na tę imprezę pojawił się po zmianach w Crossie Ostrzeszowskim.

Wcześniej półmaraton cieszył się dużym zainteresowaniem, ale był trudny do pogodzenia z innymi biegami. Widziałem, jak duże było zainteresowanie tym biegiem i jak bardzo ludziom podobała się trasa przez nasze wzgórza. Kiedy półmaraton zniknął z Crossu Ostrzeszowskiego, pojawił się pomysł, żeby zrobić osobne wydarzenie - mówi starosta ostrzeszowski, Dariusz Świtoń.

I tak powstał nowy bieg, który ma być wyzwaniem, ale też okazją do pokazania regionu.

Ta trasa naprawdę robi wrażenie. To tereny Bełczyny i Kobylej Góry. Myślę, że brakuje u nas takiej imprezy i to też dobra okazja, żeby pokazać nasze okolice osobom z zewnątrz - dodaje starosta.

Zawodnicy pobiegną na dystansie 21 kilometrów. Trasa będzie zróżnicowana - leśne ścieżki, drogi gruntowe i asfalt. Do tego około 300 metrów przewyższenia, więc łatwo nie będzie. Na liście startowej jest tylko 150 miejsc.

Ustaliliśmy limit miejsc na 150 osób, bo chcemy zobaczyć, jak ta impreza się rozwinie. To pierwsza edycja i zależy nam, żeby wszystko było dobrze przygotowane i bezpieczne dla uczestników - mówi starosta.

Biuro zawodów będzie działać od 25 do 27 września na terenie OSiR-u w Ostrzeszowie. Numery startowe będzie można odebrać także w dniu biegu rano.