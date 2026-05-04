Karty zostały odkryte. UKS PIAST Poprawa Ostrzeszów ma już skład na przyszły sezon

Najważniejsze - zostaje trzon drużyny. To zawodnicy, którzy w poprzednim sezonie zrobili wynik. Było 2. miejsce w 1. lidze, wygrany Wojewódzki Puchar Polski i podium w europejskim turnieju.

Bardzo nas cieszy, że trzon zespołu, który tak dobrze zaprezentował się w tym sezonie, zostaje z nami. Zostają liderzy: Antoni Witkowski, Michał Bańkosz. Wraca też Kuba Masłowski po kontuzji i liczymy, że nam pomoże. Zostaje z nami również Wojtek Iwasyszyn, który poza grą w trzeciej lidze będzie angażował się w rozwój Akademii Tenisa Stołowego. Zdecydowana większość kluczowych zawodników pierwszej i trzeciej ligi zadeklarowała dalszą współpracę, co daje nam stabilną bazę na kolejny sezon - mówi prezes klubu, Jarosław Krzywaźnia.

Są też nowe nazwiska. Do zespołu dołączają Michał Gawlas i Dawid Michna. Obaj z rocznika 2005 i obaj już z wynikami.

Michał i Dawid to zawodnicy o ogromnym potencjale. Michał jeszcze niedawno był powołany do kadry narodowej przed Mistrzostwami Świata w Londynie, także na pewno bardzo wysoki poziom sportowy. Dawid Michna też jest w szerokiej kadrze Polski. W tym sezonie zakwalifikował się do najlepszej ósemki Mistrzostw Polski w grze indywidualnej. To pokazuje, jak dużym potencjałem dysponują ci zawodnicy. Dawid był drugim zawodnikiem w rankingu pierwszej ligi grupy północnej. W poprzednim sezonie reprezentował Pogoń Lębork. Michał Gawlas też występował na parkietach pierwszej ligi. Nawet mieliśmy okazję się z nim zmierzyć, reprezentował barwy Bogorii Grodzisk Mazowiecki. Stawiamy na młodych, ambitnych i walecznych graczy, którzy stale się rozwijają. Ich dotychczasowe sukcesy pokazują, że dysponują bardzo wysokim poziomem sportowym - dodaje prezes.

Z klubem - po pięciu latach - żegna się Adrian Spychała.

Adrian już wcześniej poinformował nas o swojej decyzji. To było pięć bardzo dobrych lat. Miał duży udział w naszych sukcesach i awansie do pierwszej ligi. Rozstajemy się w dobrych relacjach - mówi Jarosław Krzywaźnia.

Skład na sezon jest już ustawiony. Na pierwszym stole zagrają Michał Gawlas i Dawid Michna. Na drugim: Michał Bańkosz, Antoni Witkowski i Jakub Masłowski.

W mojej opinii to najlepszy skład, jaki był w Ostrzeszowie. Ale liga jest coraz mocniejsza. Są zespoły, które celują w superligę. My podchodzimy do tego spokojnie. Będziemy walczyć o czołówkę. Ale wiemy, że z roku na rok jest trudniej o punkty - dodaje prezes.

Tenisiści na ligowe parkiety wrócą we wrześniu.