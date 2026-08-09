Ostrzeszów. Zderzenie dwóch motocykli. Jeden z motocyklistów nie żyje

2026-08-09 5:38

Tragiczny wypadek w Torzeńcu. Na skrzyżowaniu zderzyły się dwa motocykle. 64-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego, kierujący jednym z jednośladów, zmarł. Postępowanie w tej sprawie prowadzi ostrzeszowska policja.

policja
Autor: BŹ

Zderzenie dwóch motocykli w Torzeńcu, na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 450 z drogą powiatową. Mimo szybkiej pomocy medycznej - nie udało się uratować jednego z motocyklistów. 64-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego zmarł w szpitalu. 

Jak wstępnie ustaliła policja - jeden z motocyklistów nie ustąpił pierwszeństwa.

8 sierpnia około godziny 17:20 miejscowości Torzeniec, na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 450 drogą gminną, w terenie niezabudowanym, 42-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego, kierując motocyklem marki Kawasaki, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z motocyklem marki Barton kierowanym przez 64-letniego mieszkańca powiatu kępińskiego. W wyniku zdarzenia 42-letni kierujący z otwartym złamaniem lewej nogi został zabrany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, natomiast 64-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego, w krytycznym stanie został przetransportowany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala w Kępnie. Tuż po godzinie 20:00 otrzymano informację o zgonie tego mężczyzny. 

Informuje Radio Eska Eliza Rybczak, z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.

Na polecenie prokuratora pojazdy oraz ciało 64-latka zabezpieczono do dalszych badań. 

Trwa wyjaśnianie szczegółów tragedii.

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