Ostrzeszów. Zderzenie dwóch motocykli. Jeden z motocyklistów nie żyje

Zderzenie dwóch motocykli w Torzeńcu, na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 450 z drogą powiatową. Mimo szybkiej pomocy medycznej - nie udało się uratować jednego z motocyklistów. 64-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego zmarł w szpitalu.

Jak wstępnie ustaliła policja - jeden z motocyklistów nie ustąpił pierwszeństwa.

8 sierpnia około godziny 17:20 miejscowości Torzeniec, na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 450 drogą gminną, w terenie niezabudowanym, 42-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego, kierując motocyklem marki Kawasaki, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z motocyklem marki Barton kierowanym przez 64-letniego mieszkańca powiatu kępińskiego. W wyniku zdarzenia 42-letni kierujący z otwartym złamaniem lewej nogi został zabrany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, natomiast 64-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego, w krytycznym stanie został przetransportowany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala w Kępnie. Tuż po godzinie 20:00 otrzymano informację o zgonie tego mężczyzny.

Informuje Radio Eska Eliza Rybczak, z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.

Na polecenie prokuratora pojazdy oraz ciało 64-latka zabezpieczono do dalszych badań.

Trwa wyjaśnianie szczegółów tragedii.