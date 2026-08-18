Ostrzeszów. Ratowali psa. Niecodzienna akcja strażaków

Do potrącenia doszło w poniedziałkowy wieczór w miejscowości Giżyce. Pies został zakleszczony w przednim zderzaku osobowego citroena, którym kierowała 20-latka.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali samochód osobowy na poboczu drogi, w którym znajdował się uwięziony pies w przednim zderzaku. Ratownicy przy pomocy podręcznego sprzętu wykonali dostęp do zwierzęcia. Następnie ewakuowali psa w bezpieczne miejsce, którego pozostawiono pod opieką patrolu policji w celu przekazania służbie weterynaryjnej.

Mówi Radiu Eska Noemi Biel, rzecznik prasowy PSP w Ostrzeszowie.

Na miejscu pojawiła się też policja. Zbadano trzeźwość kierującej autem - 20-latka była trzeźwa.

Niestety obrażenia psa były duże, dlatego obecny ma miejscu lekarz weterynarii zdecydował o jego uśpieniu.