Wypadek podczas regat w Kobylej Górze. Nietrzeźwy 58-latek uderzył motorówką w pomost

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-10-03 22:50

Motorówką uderzył w metalowy pomost, a chwilę później wpadł do wody. Do wypadku doszło dziś po południu podczas regat nad zalewem w Kobylej Górze. Kierujący łodzią 58-latek był nietrzeźwy.

Logo policji z hasłem Pomagamy i Chronimy. O wypadku motorówki w Kobylej Górze przeczytasz na Eska Ostrzeszów.
Autor: Justyna Świderska

Do wypadku doszło dziś około godziny 15:30 podczas regat nad zalewem Blewązka w Kobylej Górze. Motorówką kierował 58-letni mieszkaniec Pleszewa.

Podczas zawracania mężczyzna stracił panowanie nad motorówką, uderzył w metalowy pomost, a następnie wpadł do wody. Był nietrzeźwy. Badanie wykazało 0,53 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu - mówi Magdalena Domeredzka z komendy policji w Ostrzeszowie.

58-latek został ranny.

Ze wstępnych ustaleń doznał on obrażeń ciała powyżej dni siedmiu w związku z powyższym został przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim - dodaje Magdalena Domeredzka.

Sprawę wyjaśniają ostrzeszowscy policjanci.

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