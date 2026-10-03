Wypadek podczas regat w Kobylej Górze. Nietrzeźwy 58-latek uderzył motorówką w pomost

Do wypadku doszło dziś około godziny 15:30 podczas regat nad zalewem Blewązka w Kobylej Górze. Motorówką kierował 58-letni mieszkaniec Pleszewa.

Podczas zawracania mężczyzna stracił panowanie nad motorówką, uderzył w metalowy pomost, a następnie wpadł do wody. Był nietrzeźwy. Badanie wykazało 0,53 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu - mówi Magdalena Domeredzka z komendy policji w Ostrzeszowie.

58-latek został ranny.

Ze wstępnych ustaleń doznał on obrażeń ciała powyżej dni siedmiu w związku z powyższym został przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim - dodaje Magdalena Domeredzka.

Sprawę wyjaśniają ostrzeszowscy policjanci.