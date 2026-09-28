Srebrne nitki opanowały pola i lasy. W Wielkopolsce trwa babie lato

Srebrne pajęczyny wirują już nad wielkopolskimi lasami i łąkami. To znak, że przyszło babie lato.

Babie lato to niezwykły czas wczesnej jesieni, kiedy po pierwszych chłodniejszych dniach wracają ciepłe i słoneczne dni. Powietrze wypełniają wtedy delikatne pajęczyny. To srebrzyste nitki, które unoszą się w powietrzu, a czasem opadają na trawy, krzewy i drzewa. Tworzą je małe pająki, które dzięki nim przemieszczają się na nowe tereny. Pajęczyny pięknie mienią się w porannym słońcu i są symbolem ostatnich chwil ciepła przed nadchodzącą zimą - mówi leśnik, Joanna Oleszyńska-Niżniowska.

A skąd wzięła się nazwa „babie lato”? Chodzi o wygląd pajęczyn.

Pochodzenie nazwy związane jest z wyglądem tych delikatnych nici. W dawnych czasach ludzie uważali, że cienkie pajęczyny przypominają siwe kobiece włosy, dlatego nazwano je babim latem. W polskiej tradycji babie lato symbolizuje łagodny i nostalgiczny przełom lata i jesieni, kiedy dni są wciąż ciepłe, ale natura szykuje się już do zimowego spoczynku. Zjawisko babiego lata to jednak nie tylko poezja. Jest ono związane z konkretnymi warunkami atmosferycznymi, które pojawiają się we wrześniu i październiku. Potrzebne są ciepłe, słoneczne dni oraz chłodne, ale bezmroźne noce. Taka stabilna pogoda sprzyja wędrówkom pajęczyn, które balonują, czyli unoszą się na wietrze i przemieszczają na nowe tereny. Kiedy mamy babie lato, możemy cieszyć się piękną pogodą, która zachęca do spacerów po okolicznych parkach i lasach. W powietrzu wirują wtedy pajęcze nici, a liście zaczynają przybierać złote i czerwone barwy. Promienie słońca odbijają się od pajęczyn. To widok, który pozwala nam jeszcze przez chwilę nacieszyć się letnim ciepłem, zanim przyjdą chłodne dni. Babie lato to nie tylko zjawisko przyrodnicze, ale też chwila wytchnienia. To moment, kiedy możemy zanurzyć się w przyrodzie, zatrzymać, rozejrzeć, nacieszyć wszystkie zmysły i przygotować się do nadchodzącej zimy - dodaje leśnik.

Pajęczyny najlepiej widać rano, gdy świeci na nie słońce. Będą pojawiać się tak długo, jak długo będzie ciepło i słonecznie.

Babie lato występuje nie tylko w Polsce. Zjawisko to można obserwować również w innych częściach Europy i w Ameryce Północnej.

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