Sześć ławek zagra różne utwory. W Ostrzeszowie powstanie alejka multimedialna

Alejka przy skateparku w Ostrzeszowie mocno się zmieni. Jej największą atrakcją będzie sześć multimedialnych ławek. Po naciśnięciu przycisku z każdej z nich popłynie inny utwór.

Zostanie ustawionych sześć ławek multimedialnych, na których będą odtwarzane utwory. Każda ławka będzie odtwarzała inny utwór. Będzie on trwał minutę, a specjalny przycisk rozpocznie jego odtwarzanie - mówi Daniel Wieczorek, Dyrektor Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Lista utworów nie jest jeszcze gotowa. Miasto ma ją ustalić do końca września.

Muzyczne ławki to jednak tylko część inwestycji.

Oprócz ławek zostanie wyremontowana nawierzchnia bitumiczna alejek. Wymieniony będzie również przepust. Powstanie też totem, który będzie wyświetlał informacje o aktualnych wydarzeniach kulturalnych w mieście. Mówimy tutaj o alejce łączącej skatepark z ulicą Klasztorną - dodaje dyrektor.

Przy skateparku zamontowane zostaną również stojaki rowerowe oraz samoobsługowa stacja, przy której będzie można wykonać podstawowe naprawy roweru. Wszystko ma być gotowe do końca listopada.

Cała inwestycja kosztuje 654 tysiące złotych. Aż 490 tysięcy złotych to dofinansowanie z Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania.

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