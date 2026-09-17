Nowy Oddział Wewnętrzny w szpitalu w Ostrzeszowie coraz bliżej. Rusza kolejny etap prac

Umowa z wykonawcą jest już podpisana. Prace będą kosztować prawie 3 miliony 700 tysięcy złotych. Zapłaci za nie powiat ostrzeszowski.

Mówimy tutaj o całym skrzydle, a dokładniej o trzecim etapie tej rozbudowy. Środki w wysokości prawie 3 milionów 700 tysięcy złotych zostały zabezpieczone w budżecie powiatu. Cała inwestycja, obejmująca wszystkie dotychczasowe etapy, kosztuje ponad 21 milionów złotych - mówi starosta ostrzeszowski, Dariusz Świtoń.

Teraz wykończone zostanie piętro nowego skrzydła. Powstanie tam Oddział Wewnętrzny z 20 miejscami dla pacjentów. Zaplanowano siedem sal - sześć trzyosobowych i jedną dwuosobową. Każda będzie miała własną łazienkę. Powstaną także gabinet zabiegowy oraz pomieszczenia dla pracowników.

Nowa część będzie miała 20 łóżek. Będziemy mieć siedem sal, w tym sześć sal trzyosobowych i jedną dwuosobową. Wszystkie zostaną połączone z węzłami sanitarnymi. Powstanie także nowy gabinet zabiegowy oraz pomieszczenia socjalne dla personelu. Zależy nam zarówno na poprawie warunków pobytu pacjentów, jak i pracy naszych pracowników - dodaje Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.

Nowe skrzydło będzie dostosowane do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Na rozbudowę szpitala mieszkańcy czekali od wielu lat. Pierwszy projekt i pozwolenie na budowę były gotowe już w 2014 roku. Później trzeba było jednak przygotować nowy, zgodny z obecnymi standardami.

Mamy szansę w pierwszym kwartale przyszłego roku doczekać tej historycznej chwili, kiedy ostrzeszowski szpital zostanie rozbudowany o Oddział Wewnętrzny z prawdziwego zdarzenia. Starania o to trwały od początku lat dwutysięcznych. Jest to olbrzymi krok do przodu, który diametralnie zmieni standard obsługi naszych pacjentów - mówi wicestarosta ostrzeszowski, Lech Janicki.

Całe nowe skrzydło ma zostać oficjalnie otwarte w pierwszym kwartale 2027 roku.

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