Maturzyści z powiatu ostrzeszowskiego powyżej krajowej średniej. Która szkoła wypadła najlepiej?

Maturzyści z powiatu ostrzeszowskiego poradzili sobie lepiej niż ich rówieśnicy w całym kraju. Do egzaminu przystąpiło 441 osób, a świadectwo dojrzałości zdobyło 396 z nich. Ostateczna zdawalność wyniosła 90 procent.

W całej Polsce maturę zdało 87 procent absolwentów. To ostateczny wynik, który uwzględnia także egzaminy dodatkowe i poprawkowe.

Najlepszy wynik w powiecie osiągnęło I Liceum Ogólnokształcące. Maturę zdało tam 130 ze 133 uczniów. To aż 98 procent.

Bardzo dobrze poradzili sobie także uczniowie Technikum numer 2 w Zespole Szkół numer 2. Egzamin zdały 123 ze 129 osób, co daje 95 procent.

W II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół numer 2 maturę zdało 53 z 61 uczniów. Zdawalność wyniosła 87 procent.

W Technikum numer 1 w Zespole Szkół numer 1 maturę zdało 90 ze 118 osób. Zdawalność wyniosła nieco ponad 76 procent.

Łącznie w liceach prowadzonych przez powiat ostrzeszowski maturę zdało 94 procent absolwentów. W całej Polsce było to 90,7 procent. W technikach zdawalność wyniosła 86 procent, podczas gdy krajowy wynik to 79,8 procent.

KOSMICI POLITYKI | NOCNA ZMIANA | KAMILA BIEDRZYCKA & DR MIROSŁAW OCZKOŚ