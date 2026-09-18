Maturzyści z powiatu ostrzeszowskiego powyżej krajowej średniej. Która szkoła wypadła najlepiej?

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-09-18 7:56

Są ostateczne wyniki tegorocznych matur w szkołach prowadzonych przez powiat ostrzeszowski. Egzamin zdało 90 procent absolwentów. To lepszy wynik niż w całym kraju. Najwyższą zdawalność osiągnęło I Liceum Ogólnokształcące w Ostrzeszowie.

Numer 39 na ławce w sali egzaminacyjnej. O świetnych wynikach matur w Ostrzeszowie przeczytasz na Eska Ostrzeszów.
Autor: Powiat Ostrzeszowski/ Facebook

Maturzyści z powiatu ostrzeszowskiego poradzili sobie lepiej niż ich rówieśnicy w całym kraju. Do egzaminu przystąpiło 441 osób, a świadectwo dojrzałości zdobyło 396 z nich. Ostateczna zdawalność wyniosła 90 procent.

W całej Polsce maturę zdało 87 procent absolwentów. To ostateczny wynik, który uwzględnia także egzaminy dodatkowe i poprawkowe.

Najlepszy wynik w powiecie osiągnęło I Liceum Ogólnokształcące. Maturę zdało tam 130 ze 133 uczniów. To aż 98 procent.

Bardzo dobrze poradzili sobie także uczniowie Technikum numer 2 w Zespole Szkół numer 2. Egzamin zdały 123 ze 129 osób, co daje 95 procent.

W II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół numer 2 maturę zdało 53 z 61 uczniów. Zdawalność wyniosła 87 procent.

W Technikum numer 1 w Zespole Szkół numer 1 maturę zdało 90 ze 118 osób. Zdawalność wyniosła nieco ponad 76 procent.

Łącznie w liceach prowadzonych przez powiat ostrzeszowski maturę zdało 94 procent absolwentów. W całej Polsce było to 90,7 procent. W technikach zdawalność wyniosła 86 procent, podczas gdy krajowy wynik to 79,8 procent.

KOSMICI POLITYKI | NOCNA ZMIANA | KAMILA BIEDRZYCKA & DR MIROSŁAW OCZKOŚ

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