Wielki sukces UKS-u Piast Ostrzeszów! Jest brązowy medal w Grand Final Europe Trophy

To, co wydarzyło się w miniony weekend, zapisze się w historii ostrzeszowskiego tenisa stołowego. Tenisiści UKS-u Piast zdobyli 3. miejsce w Grand Final Europe Trophy.

Droga do medalu wcale nie była łatwa. Turniej rozpoczął się od porażki 0:3 z TTC Radnički Beočin. Kluczowy okazał się kolejny mecz - z włoskim Sassari, zespołem ze ścisłej czołówki Serie A. Ostrzeszowianie stanęli jednak na wysokości zadania i wygrali 3:0, zapewniając sobie awans.

Gigantyczne osiągnięcie, tak myślę, że trzeba ocenić ten nasz występ. Generalnie dla nas sam udział w Grand Final Europe Trophy to było bardzo duże wydarzenie. Cieszyliśmy się w styczniu z wygrania turnieju regionalnego, bo to już dla nas było naprawdę dużo. Natomiast to, co wydarzyło się w ten weekend, na pewno zapisze się w tej naszej 30-letniej historii klubu - mówi prezes klubu, Jarosław Krzywaźnia.

W ćwierćfinale ostrzeszowianie pokonali drużynę z Malty 3:1. Dopiero w półfinale musieli uznać wyższość Panathinaikosu Ateny.

Trzeba sobie obiektywnie powiedzieć, że to chyba nie był zespół, który jesteśmy w tym momencie w stanie pokonać. Natomiast pokazaliśmy bardzo dużą wolę walki, zaangażowanie, ale też poziom sportowy. Bo to wszystko naprawdę przychodziło nam trudno - dodaje prezes.

W meczu o 3. miejsce przyszedł czas na rewanż. UKS Piast ponownie zmierzył się z TTC Radnički Beočin i tym razem nie pozostawił rywalom żadnych złudzeń, wygrywając 3:0 i sięgając po brązowy medal.

Ogromne słowa uznania dla chłopaków. To jest na pewno rzecz, której nikt się z nas nie spodziewał. Występujemy w europejskich pucharach dopiero po raz drugi, a jeszcze 8 lat temu graliśmy w III lidze. Nikt z nas nie myślał, że będziemy w stanie rywalizować w Europie i osiągać takie wyniki. Kapitalny sezon. Mieliśmy sporo problemów, ale kończymy go fantastycznymi wynikami. Jestem z nich dumny i naprawdę cieszę się, że z większością z nich będę mógł dalej współpracować - mówi Jarosław Krzywaźnia.

W barwach Piasta grali Antek Witkowski, Adrian Spychała i Michał Bańkosz. Na ligowe parkiety ostrzeszowianie wrócą dopiero we wrześniu.