Mocny start UKS-u Piast Ostrzeszów. Dwa mecze i dwa zwycięstwa

Plan wykonany w stu procentach. UKS Piast chciał rozpocząć sezon od dwóch zwycięstw i zdobyć komplet punktów. I to się udało. Ostrzeszowianie od razu znaleźli się w czołówce tabeli

Bardzo nas cieszy, że rozpoczynamy ten sezon dwoma zwycięstwami. Wygrywamy z drużyną z Frysztaka 9:1 i z zespołem z Krakowa 7:3. Trzeba jednak powiedzieć, że obie drużyny grały naprawdę bardzo dobry tenis stołowy. To wymagające i wyrównane zespoły, dodatkowo wzmocnione zawodnikami z zagranicy. Tym bardziej cieszy nas wysoka i równa dyspozycja wszystkich naszych zawodników. To właśnie ona sprawiła, że przechyliliśmy oba mecze na swoją korzyść. Różnica w meczu z Frysztakiem nie była tak duża, jak sugeruje wynik 9:1. Uważam, że liga w tym roku będzie jeszcze bardziej wyrównana. Jej poziom mocno się podniósł. Te zespoły jeszcze nie raz pokażą pełnię swoich możliwości i będą odnosić zwycięstwa. Dlatego tym bardziej cieszy nas ten udany start i dwa zwycięstwa w dwóch pierwszych meczach - mówi prezes klubu, Jarosław Krzywaźnia.

Był to także debiut Piasta w nowej hali. Ostrzeszowianie po raz pierwszy zagrali jako gospodarze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojowie.

Musimy pamiętać, że zaczęliśmy rozgrywki w innej hali. Ważne było dla nas, żeby dobrze się do niej przystosować. Cieszymy się, że przy wsparciu ostrzeszowskiej publiczności wygraliśmy oba mecze. Jesteśmy w czołówce tabeli, ale już teraz myślimy o kolejnych spotkaniach - dodaje prezes.

Piast nie ma jednak dużo czasu na świętowanie. Kolejne mecze rozegra 3 i 4 października. Najpierw zmierzy się na wyjeździe z beniaminkiem Orłem Lizawice. Dzień później zagra z Zieloną Górą. To spotkanie miało zostać przełożone, ale ostatecznie odbędzie się w pierwotnym terminie.

Mamy nadzieję, że jak najwięcej kibiców wesprze nas także w kolejnych meczach. Szczególnie liczymy na nich w Lizawicach. To miejscowość niedaleko Wrocławia, około godziny drogi z Ostrzeszowa. Chcemy dalej kontynuować tę serię zwycięstw - mówi Jarosław Krzywaźnia.

Początek obu spotkań o godz. 16:00. Celem ostrzeszowskiego zespołu na ten sezon jest pierwsze miejsce w grupie południowej i awans do barażu o Lotto Superligę.