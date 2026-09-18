Boisko przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie do remontu. Umowa z wykonawcą już jest

Boisko powstało w 2011 roku. Po 15 latach wymaga już naprawy.

Nasze boisko zostało wybudowane i oddane do użytku w 2011 roku. Dziś widać już na nim ząb czasu. Siatki są zardzewiałe, a nawierzchnia tartanowa i ta wykorzystywana do zajęć sportowych - zużyte. Remontu wymagają też siedziska na trybunach oraz oświetlenie - mówi dyrektor szkoły, Dariusz Grzesik.

Remont będzie kosztował około 200 tysięcy złotych. Szkoła dostała dokładnie 177 tysięcy 808 złotych dofinansowania. Pozostałe 20 procent kosztów pokryje powiat ostrzeszowski.

O pieniądze dla boiska walczyli mieszkańcy. W głosowaniu projekt z Ostrzeszowa zdobył ponad 83 tysiące głosów. Dało mu to drugie miejsce w Wielkopolsce - zaraz za Poznaniem. Pomagali uczniowie, rodzice, nauczyciele i mieszkańcy.

W ubiegłym roku dowiedzieliśmy się, że Fundacja LOTTO organizuje konkurs dla szkół i innych instytucji, które potrzebują pieniędzy na remont lub rozwój obiektów sportowych i kulturalnych. Wspólnie z Wydziałem Edukacji Starostwa Powiatowego przygotowaliśmy wniosek. Później o przyznaniu dofinansowania decydowali gracze LOTTO. W głosowanie włączyli się nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie i mieszkańcy. Piękna akcja się rozkręciła tutaj w naszym środowisku. Zdobyliśmy ponad 83 tysiące głosów i zajęliśmy drugie miejsce w Wielkopolsce, za Poznaniem. Otrzymaliśmy dokładnie 177 tysięcy 808 złotych dofinansowania, a pozostałe 20 procent to wkład własny powiatu - dodaje dyrektor.

Umowa z wykonawcą jest już podpisana. Prace mają ruszyć w ciągu najbliższego tygodnia lub dwóch i zakończyć się do 10 grudnia.