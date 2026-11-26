Uczą się od zawodowców, testują nowe smaki i sami wybierają, co chcą przygotować. Młodzież w wieku od 14 do 18 lat bierze udział w projekcie „Ugotowani w Ostrzeszowie”. Prowadzi go biblioteka w Ostrzeszowie.

Powody dołączenia do grupy były różne. Niektórzy chcieli lepiej gotować. Inni poznać nowych ludzi.

Lubię gotować, ale nie chciałam, żeby rodzice narzekali, że brudzę za dużo naczyń. Teraz zajmuję już tylko trzy czwarte zlewu, a nie cały, więc myślę, że jest postęp - mówi Marta Rutkowska.

Pierwsze spotkania były poświęcone integracji. Później młodzi weszli do profesjonalnych kuchni. Sami zdecydowali, czego chcą się nauczyć i kto poprowadzi zajęcia. Jedne z warsztatów dotyczyły kuchni włoskiej.

Mieliśmy warsztaty z kuchni włoskiej i przygotowywaliśmy różne makarony. Zrobiliśmy między innymi danie z bakłażanem i pomidorami oraz ravioli z dynią. To była jedna z kuchni, które chcieliśmy poznać - mówi Marcelina Wiatrak.

Na pewno nauczyliśmy się współpracy podczas gotowania. Trzeba dobrze podzielić obowiązki, żeby nie było tak, że jedna osoba robi wszystko, a druga tylko stoi i się przygląda - dodaje Maja Jangas.

Przed młodymi jeszcze nauka robienia sushi i kolacje dla zaproszonych gości. Przygotują wtedy potrawy poznane na warsztatach. Najlepsze przepisy trafią do ich własnej książki kucharskiej. Sami wybiorą jej zawartość i zaprojektują okładkę. Premiera podczas finału projektu.

Chcemy z każdej kolacji wybrać po kilka przepisów i umieścić je w książce. Ma ona podsumować cały projekt i pokazać, czego się podczas niego nauczyliśmy - mówi Hanna Jasiak.

Książka będzie rozdawana bezpłatnie. Planujemy otwarte spotkanie podsumowujące projekt w naszej bibliotece. Wtedy będzie można ją dostać. Jeżeli zostaną dodatkowe egzemplarze, później będą dostępne również w bibliotece - dodaje Paulina Drożak, koordynatorka projektu.

Projekt potrwa do końca lutego 2027 roku. Wtedy odbędzie się jego podsumowanie i premiera książki kucharskiej z przepisami z warsztatów i wspólnych kolacji.

„Ugotowani w Ostrzeszowie” są realizowani dzięki programowi „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Projekt „Ugotowani w Ostrzeszowie” można śledzić na Facebooku.

Młodzi z Ostrzeszowa przejęli kuchnię! Gotują, planują kolacje i wydadzą własną książkę [POSŁUCHAJ]