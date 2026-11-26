Wszystko zaczęło się od ziemi, którą państwo odebrało ostrzeszowskiej parafii farnej w 1950 roku. Po latach parafia poszła w tej sprawie do sądu. Spór dotyczył między innymi prawie 13 hektarów należących dziś do miasta i gminy Ostrzeszów. Na tych terenach są między innymi Szkoła Podstawowa nr 1, Przedszkole nr 5 i miejskie targowisko.

W 2014 roku miasto próbowało dogadać się z parafią. Chciało zwrócić jej ponad 3,5 hektara przy krajowej jedenastce i przekazać dodatkowo 7,73 hektara przy drodze wojewódzkiej nr 444, niedaleko strefy ekonomicznej. Choć propozycja została wstępnie zaakceptowana, do ugody nie doszło.

Później miasto chciało już zachować wszystkie działki. To stanowisko poparli miejscy radni w kadencji 2018-2024.

Od początku gdy zostałem Burmistrzem argumentowałem, że odpowiedzialność za te kwestie powinien ponieść Skarb Państwa, gdyż to on odbierał grunty Kościołowi i takie stanowisko prezentowaliśmy w Sądzie - napisał na Facebooku burmistrz Ostrzeszowa Patryk Jędrowiak.

W 2024 roku Sąd Okręgowy w Kaliszu przyznał miastu rację. Skarb Państwa odwołał się od wyroku, ale Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację. Miasto zachowa wszystkie sporne działki, a ponad 25 mln zł odszkodowania wypłaci parafii Skarb Państwa. Proces trwał 15 lat.