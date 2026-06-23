Miliony sadzonek trafią do lasów. Część prac już wykonano

W lasach nadleśnictwa Przedborów trwa odnawianie terenów, z których wcześniej pozyskano drewno. To oznacza, że w miejsce wyciętych drzew sadzone są nowe. Takie prace prowadzone są każdego roku.

Zgodnie z ustawą o lasach, my jako leśnicy pozyskując drewno, musimy powierzchnie, z których pozyskaliśmy drewno, odnowić. Czyli tam gdzie rósł las, w wyniku pozyskania został wycięty, my musimy w ciągu 5 lat posadzić nowy las - mówi leśnik z Przedborowa, Marcin Frąckowiak.

Tegoroczne plany obejmują 260 hektarów. To powierzchnia, na której pojawią się nowe drzewa. Potrzebne będą do tego miliony sadzonek. Najwięcej będzie sosen. Na każdym hektarze sadzonych jest ich kilka tysięcy.

W tym roku planujemy posadzić, odnowić powierzchnię około 260 hektarów. Na to przeznaczymy około 2 miliony 300 tysięcy sadzonek. Na jednym hektarze, czyli 100 metrów na 100 metrów, wysadzamy około 9 tysięcy sztuk sosen. Przyjmując tak średnio, że koszt posadzenia hektara lasu wynosi około 10 tysięcy złotych, wychodzi nam roczna kwota 2 miliony 600 tysięcy złotych - dodaje leśnik.

Nowe drzewa sadzono już wiosną. Kolejne pojawią się w lasach po wakacjach.