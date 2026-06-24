Bez kolejek i po godzinach. Przed budynkiem starostwa stanął URZĘDOMAT

Nowe urządzenie stanęło przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie. Dzięki niemu nie trzeba już przyjeżdżać do urzędu wyłącznie w godzinach jego pracy.

Zasada działania jest prosta. Podczas załatwiania sprawy wystarczy zgłosić chęć odbioru dokumentu przez urzędomat i podać numer telefonu. Gdy dokument będzie gotowy, trafi do specjalnej skrytki. Następnie otrzymamy SMS z kodem PIN.

Po podejściu do urządzenia trzeba wpisać numer telefonu i otrzymany kod. Skrytka otworzy się automatycznie. Na odbiór dokumentów jest 48 godzin. Jeśli w tym czasie nie zostaną odebrane, wrócą do odpowiedniego wydziału starostwa.

Przez urzędomat można odbierać między innymi dowody rejestracyjne, dodatkowe tablice rejestracyjne na bagażnik, wypisy i wyrysy geodezyjne, kopie map oraz wybrane zaświadczenia.

Urządzenie działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.