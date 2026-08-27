Miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a mimo to wsiadł na motorower. 37-latek poniesie konsekwencje

25 sierpnia br. około godziny 17:30 w miejscowości Ignaców funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego motorowerem marki Junak. Podczas sprawdzenia danych 37-letniego mieszkańca gminy Ostrzeszów w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna posiada dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, orzeczony przez Sąd Rejonowy w Kępnie.

Kierujący został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie, do dyspozycji prokuratora – informuje asp. sztab. Magdalena Hańdziuk, rzecznik policji w Ostrzeszowie.

Dzień później 37-latek stanął przed Sądem w trybie przyspieszonym.

Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie uznał mężczyznę za winnego i wymierzył mu karę 5 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Ponadto sąd orzekł wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, świadczenie pieniężne w wysokości 10 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także nawiązkę w wysokości 5 000 zł na rzecz Skarbu Państwa – dodaje policjantka.

To kolejny przykład, że łamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów wiąże się z poważnymi konsekwencjami.