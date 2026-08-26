Ostrzeszów. Zginął 17-latek. Zarzuty po 5 miesiącach od wypadku

2026-08-26 10:58

Prokuratorskie zarzuty po blisko 5 miesiącach od wypadku, w którym zginął 17-letni motocyklista. 59-latce, która kierowała samochodem, z którym zderzył się motocykl - grozi do 8 lat więzienia.

Wypadek w Rogaszycach
Autor: PSP Ostrzeszów/ Facebook

Do tragedii doszło w ROGASZYCACH na krajowej 11.

30 marca motocykl uderzył w osobowe renault. Kierowała nim 59-latka, która wjeżdżała na krajówkę z drogi gruntowej i nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście. Tak ustalił prokurator m.in. na podstawie opinii biegłych. Dlatego kobieta usłyszała zarzuty spowodowania wypadku.

Nieumyślnie naruszyła zasady ruchu drogowego w ten sposób, że włączając się do ruchu poprzez wjazd z drogi gruntowej usytuowanej po prawej stronie DK 11, nie zachowała szczególnej ostrożności i nie obserwowała należycie drogi, na którą wjeżdżała, przez co nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście, poruszającemu się tą drogą w kierunku miejscowości Kępno.

Jak ustalili biegli, było to naruszenie prawa o ruchu drogowym i doprowadziło do sytuacji, w której kierowany przez pokrzywdzonego motocykl, pomimo podjęcia przez niego manewru obronnego w postaci hamowania, który jak wykazali biegli nie mógł być skuteczny, uderzył w lewy przedni bok samochodu. W efekcie mężczyzna doznał bardzo rozległych obrażeń ciała, które skutkowały jego zgonem.

Mówi Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

17-latek zginął na miejscu.

59-latka podczas przesłuchania częściowo przyznała się do winy.

Akt oskarżenia do sądu powinien trafić w najbliższym czasie.

Kobiecie grozi do 8 lat więzienia.

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