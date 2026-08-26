Ostrzeszów. Zginął 17-latek. Zarzuty po 5 miesiącach od wypadku

Do tragedii doszło w ROGASZYCACH na krajowej 11.
30 marca motocykl uderzył w osobowe renault. Kierowała nim 59-latka, która wjeżdżała na krajówkę z drogi gruntowej i nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście. Tak ustalił prokurator m.in. na podstawie opinii biegłych. Dlatego kobieta usłyszała zarzuty spowodowania wypadku.
Nieumyślnie naruszyła zasady ruchu drogowego w ten sposób, że włączając się do ruchu poprzez wjazd z drogi gruntowej usytuowanej po prawej stronie DK 11, nie zachowała szczególnej ostrożności i nie obserwowała należycie drogi, na którą wjeżdżała, przez co nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście, poruszającemu się tą drogą w kierunku miejscowości Kępno.
Jak ustalili biegli, było to naruszenie prawa o ruchu drogowym i doprowadziło do sytuacji, w której kierowany przez pokrzywdzonego motocykl, pomimo podjęcia przez niego manewru obronnego w postaci hamowania, który jak wykazali biegli nie mógł być skuteczny, uderzył w lewy przedni bok samochodu. W efekcie mężczyzna doznał bardzo rozległych obrażeń ciała, które skutkowały jego zgonem.
Mówi Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
17-latek zginął na miejscu.
59-latka podczas przesłuchania częściowo przyznała się do winy.
Akt oskarżenia do sądu powinien trafić w najbliższym czasie.
Kobiecie grozi do 8 lat więzienia.