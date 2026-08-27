Kępno. Policyjny pościg za pijanym kierowcą zakończony w polu!

Mężczyzna podczas ucieczki popełniał liczne wykroczenia drogowe. Wykonując ryzykowne manewry, stwarzał realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Po kilku kilometrach ucieczki, policjanci wykorzystali odpowiedni moment i użyli radiowozu jako środka przymusu bezpośredniego spychając uciekiniera w pole, co uniemożliwiło mu dalszą ucieczkę.

Jak się okazało kierowcą był 41-letni mieszkaniec gminy Perzów. Badanie stanu trzeźwości wskazało 2,35 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna został zatrzymany i za swoje zachowanie odpowie przed sądem.