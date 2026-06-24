Mandat zamiast spaceru? Leśnicy przypominają: nie każdą drogą w lesie można jechać autem

Latem wielu z nas wybiera się do lasu. Na spacer, rower, grzyby albo zwykły odpoczynek od miasta. Często pojawia się jednak pytanie: gdzie można dojechać samochodem?

Przepisy mówią wprost.

Generalnie wjazd pojazdem silnikowym do lasu to jest taki temat dość szeroki. Jednakże nam jako takiemu przeciętnemu użytkownikowi trudno jednoznacznie rozpoznać, czy droga jest leśna czy nie leśna. Po lesie można się poruszać pojazdem silnikowym, ale wyłącznie drogami publicznymi - mówi leśnik z Przedborowa, Marcin Frąckowiak.

Ważne jest też parkowanie. Zostawienie auta „na chwilę” w niewłaściwym miejscu może utrudnić przejazd straży pożarnej, karetce czy innym służbom.

Generalnie jakieś tam parkingi są przy lasach czy miejsca postoju i one są oznakowane. Jeżeli przyszłoby gdzieś zaparkować samochód w troszeczkę innym miejscu, no to róbmy to w taki sposób, żeby ta droga była przejezdna. Nigdy nie wiemy, czy tam nie będzie na przykład pożaru lasu i nie będzie musiała straż pożarna wjechać - dodaje leśnik.

Trzeba uważać. Nielegalny wjazd do lasu może skończyć się mandatem. Kara może wynieść nawet 500 złotych.

Dlatego przed leśną wycieczką lepiej dwa razy spojrzeć na drogę. Bo mandat zdecydowanie nie jest tym, co większość osób chciałaby przywieźć z lasu.