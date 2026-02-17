„Mała książka - wielki człowiek”. Nowa odsłona akcji w bibliotece w Ostrzeszowie

To propozycja dla przedszkolaków i ich rodziców, którzy chcą rozpocząć czytelniczą przygodę albo ją kontynuować. Dziecko przychodzi do biblioteki, zakłada kartę i może odebrać tzw. wyprawkę czytelniczą.

Ta edycja projektu „Mała książka - wielki człowiek” ma inną, uważam ciekawszą ofertę dla naszych przedszkolaków, ponieważ projekt jest skierowany dla dzieci od 3. do 6. roku życia, a ta najnowsza edycja różni się od poprzedniej tym, że obecnie dziecko przychodzi do biblioteki, samodzielnie wybiera sobie wyprawkę czytelniczą, na którą składa się pięć tytułów książek i on z tych pięciu tytułów książek samodzielnie wybiera jedną. Dodatkowo jest też broszura dla rodziców i Karta Małego Czytelnika - mówi bibliotekarka, Katarzyna Drożak.

Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem książki dziecko otrzymuje naklejkę. A gdy uzbiera ich dziesięć -jest nagroda.

I nowum jest takie, że w momencie, kiedy mały człowiek uzbiera dziesięć naklejek, otrzymuje nie tylko dyplom, który już był w poprzednich edycjach, ale także kolejną książkę, którą również sobie samodzielnie wybiera - dodaje bibliotekarka.

Do wyboru jest pięć tytułów: „Rita i koń”, „Bobuś”, „Przywitanie lata”, „Krasnal w krzywej czapce” i „Pierwsze czytanki”.

Mamy do dyspozycji pięć tytułów i taki przedszkolak, który realizuje ten projekt, może otrzymać tak naprawdę wszystkie pięć książek, tylko w odpowiednim czasie po uzbieraniu dziesięciu naklejek. A każda naklejka to jest super motywacja dla małego czytelnika - mówi Katarzyna Drożak.

Akcja jest prowadzona w trybie ciągłym. Książki są dostępne do wyczerpania zapasów, a nowe edycje projektu zwyczajowo ogłaszane są jesienią.