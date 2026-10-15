Lider kontra wicelider! UKS Piast Ostrzeszów przed ważnym weekendem

Najpierw starcie na szczycie tabeli. UKS Piast jest pierwszy, MATS drugi, a obie drużyny mają ambicje, by powalczyć o awans do LOTTO Superligi. Sobotni mecz może więc mieć duże znaczenie dla dalszej walki.

To bardzo ważny mecz, bo przez wielu kibiców, zawodników i drużyny jesteśmy uważani za dwa zespoły, które będą walczyły o awans do LOTTO Superligi. W tym sezonie tylko jeden zespół z grupy południowej awansuje do barażu o Superligę. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich 17 października o godzinie 17:00 do hali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie. Bardzo liczymy na wsparcie kibiców. Wiemy, że to będzie zacięte i wyrównane spotkanie, a ich wsparcie może nam pomóc w trudnych momentach. Moim osobistym celem jest pobicie rekordu frekwencji. Już nieraz frekwencja dopisywała, ale teraz na kibiców liczymy najmocniej. Wszyscy są mile widziani, nowe osoby również. Będzie wielu zawodników z przeszłością w LOTTO Superlidze czy w rozgrywkach międzynarodowych, więc nie może Was zabraknąć. Tak dobrego zespołu w Ostrzeszowie w tym roku na pewno już nie będzie - mówi prezes UKS-u Piast Ostrzeszów, Jarosław Krzywaźnia.

Dzień później, 18 października, UKS Piast zagra z Politechniką Rzeszowską. Ostrzeszowska drużyna dobrze zna tego rywala i wie, że nie może go lekceważyć.

To zespół, który przez wiele lat sprawiał nam duże problemy. Teraz może w troszeczkę słabszym składzie, ale nie można nie doceniać takich zawodników jak Maciej Domin i Tomasz Lewandowski. Na pewno w niedzielę też będzie dużo dobrego grania, ale przede wszystkim wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy na sobotnie spotkanie. Nie ukrywam, że to właśnie na nim się skupiamy. Emocje i bardzo wysoki poziom sportowy gwarantowane - dodaje prezes.

Początek niedzielnego meczu o godz. 16:00.

Autor: UKS PIAST Poprawa Ostrzeszów/ Facebook

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