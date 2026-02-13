Oświetlenie, place zabaw i remonty. Ponad 700 tysięcy złotych dla sołectw w 2026 roku

W tym roku do podziału między sołectwa jest ponad 700 tysięcy złotych. Kwoty dla poszczególnych miejscowości są różne. Wszystko zależy od wielkości budżetu gminy oraz liczby mieszkańców danego sołectwa.

Od pierwszego roku, gdy wprowadzaliśmy fundusz, to już ponad pięć lat temu, to było około pół miliona złotych, więc widać, że dla naszych sołectw te środki rosną, a jest to też pochodna tego, że rośnie budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów. No bo środki na poszczególne sołectwa wyliczane są ze względu na wielkość budżetu gminy i liczbę mieszkańców danego sołectwa. Dla poszczególnych sołectw te środki wahają się od kilkunastu tysięcy do siedemdziesięciu tysięcy złotych - mówi burmistrz Ostrzeszowa, Patryk Jędrowiak.

Na co najczęściej mieszkańcy przeznaczają te pieniądze? Przede wszystkim na oświetlenie - zwłaszcza solarne tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia tradycyjnej linii. Część środków idzie także na projekty oświetlenia liniowego, place zabaw, boiska czy modernizacje sal wiejskich.

Zdecydowana większość środków przeznaczona jest na konkretne inwestycje - dodaje burmistrz.

W budżetach sołectw znajduje się też część przeznaczona na tzw. aktywizację społeczną, czyli organizację dożynek, dni dziecka czy spotkań mikołajkowych. To jednak znacznie mniejsza część wydatków.

To też pokazuje, że mieszkańcy dobrze gospodarują tymi swoimi funduszami sołeckimi i starają się, aby jak najwięcej pozytywnych zmian na ich terenie było widać - mówi Patryk Jędrowiak.

Oprócz funduszu sołeckiego - w samym Ostrzeszowie - od 2022 roku działa też budżet obywatelski. To pół miliona złotych, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy.