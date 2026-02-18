Kobyla Góra podsumowała 2025 rok. Bez długu, z rekordem Guinnessa i milionowymi inwestycjami

Najważniejsza informacja to całkowita spłata zadłużenia. Jeszcze w 2014 roku dług przekraczał 7,5 mln zł. W 2025 roku gmina stała się jedną z nielicznych w Polsce bez żadnych kredytów.

W ubiegłym roku znaczną część budżetu przeznaczono na modernizacje dróg. Przebudowano ponad 2 km odcinek drogi w Bierzowie za niespełna 2 mln zł oraz wyremontowano ponad 2 km drogi w Parzynowie za ponad 800 tys. zł. W Kobylej Górze powstała nowa ulica Ogrodowa. Koszt inwestycji wyniósł niespełna 690 tys. zł. Prace objęły także modernizację dróg i parkingu w Ligocie, Mostkach oraz przy ulicach Złotej i Widokowej w Kobylej Górze. Na ten cel przeznaczono prawie 550 tys. zł. Wybudowano również nowe oświetlenie uliczne - 1500 metrów linii przy ul. Sikorskiego w Kobylej Górze oraz 700 metrów w Marcinkach. Koszt to 400 tys. zł.

Duże środki trafiły do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozbudowa remizy OSP w Mąkoszycach wraz z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego kosztowała 2 862 307 zł. Dofinansowanie z programu Polski Ład wyniosło 2 744 000 zł. Nowy ciężki wóz bojowy marki MAN trafił również do OSP Parzynów. Zakup za 120 tys. zł został sfinansowany z budżetu gminy.

W 2025 roku inwestowano także w ochronę zdrowia i pomoc społeczną. Nowy gabinet stomatologiczny w Ośrodku Zdrowia w Kobylej Górze wyposażono za ponad 117 tys. zł. Wprowadzono program osłonowy dla seniorów, obejmujący dofinansowanie leczenia specjalistycznego dla kobiet 60+ i mężczyzn 65+, a także osób przewlekle chorych i z niepełnosprawnościami. Gmina pozyskała też 350 tys. zł dofinansowania na budowę tężni solankowej. Zakończenie inwestycji planowane jest na połowę bieżącego roku.

W obszarze edukacji i rekreacji powstał Aktywny Plac Zabaw przy Gminnym Żłobku „Bajkowo” w Mąkoszycach. Koszt wyniósł 299 380 zł, z czego 293 500 zł stanowiło dofinansowanie. W Bałdowicach zrealizowano projekt „Duży i mały o swoje zdrowie będą dbali” przy świetlicy wiejskiej za ok. 115 tys. zł. Około 200 uczniów objęto projektem podnoszącym jakość nauczania. Trzy szkoły doposażono w sprzęt komputerowy dzięki dofinansowaniu unijnemu w wysokości ponad 310 tys. zł. Przy Szkole Podstawowej w Kobylej Górze powstał system magazynowania wód opadowych o pojemności 60 metrów sześciennych za niespełna 190 tys. zł.

Co ważne, 20 lipca 2025 roku mieszkańcy Kobylej Góry pobili rekord Guinnessa, zbierając w godzinę 7470 kilogramów plastikowych butelek do recyklingu.