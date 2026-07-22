Drzwi otwarte na porodówce w Ostrowie. Jutro ruszają zapisy

Szpital w Ostrowie organizuje kolejne drzwi otwarte na Oddziale Położniczym. Spotkanie już za tydzień - w środę, 29 lipca. Mogą wziąć w nim udział przyszłe mamy oraz osoby, które będą im towarzyszyć podczas porodu.

Podczas spotkania będzie można zobaczyć oddział i sale porodowe. Będzie też okazja, by porozmawiać z położnymi oraz innymi pracownikami szpitala. Można będzie zapytać między innymi o pobyt na porodówce oraz opiekę nad mamą i dzieckiem.

Będzie można również dowiedzieć się więcej o szkole rodzenia oraz przygotowaniu planu porodu. Pracownicy szpitala wyjaśnią, co warto w nim zapisać. Nie zabraknie także czasu na indywidualne pytania i rozmowy.

Drzwi otwarte odbędą się w dwóch grupach. Pierwsze spotkanie rozpocznie się o godzinie 13.00, a drugie o 14.30.

Obowiązują wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia będą przyjmowane jutro i w piątek, od godziny 12.00 do 14.00. Aby zarezerwować miejsce, trzeba zadzwonić: 62 595 12 60.

Autor: Szpital Ostrów Wielkopolski/ Facebook