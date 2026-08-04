„Czytasiowa środa” w bibliotece w Ostrzeszowie. Kolejne spotkanie już jutro

W bibliotece w Ostrzeszowie znów zrobi się gwarno. Już jutro kolejne spotkanie z cyklu „Czytasiowe środy”.

To zajęcia dla najmłodszych dzieci i ich opiekunów. Maluchy słuchają krótkich bajek, rozmawiają o bohaterach i wspólnie się bawią. Przygotowana jest też prosta praca plastyczna związana z czytaną książką.

Najważniejsza jest jednak swobodna atmosfera. Dziecko nie musi przez całą godzinę siedzieć w jednym miejscu i uważnie słuchać. Może chodzić, mówić, bawić się lub odpocząć. Nie musi też wykonać przygotowanej pracy plastycznej. „Czytasiowe środy” mają oswajać najmłodszych z biblioteką. Dzieci mogą poznać to miejsce, obejrzeć książki i spotkać bibliotekarki. To także okazja, żeby zapisać malucha do biblioteki i założyć mu pierwszą kartę czytelnika - mówi bibliotekarka, Katarzyna Drożak.

Koniec zajęć nie oznacza końca wizyty.

Po spotkaniu można zostać w bibliotece. Rodzice mogą poczytać dziecku, wspólnie się pobawić albo po prostu spędzić tam jeszcze trochę czasu - dodaje Katarzyna Drożak.

Najbliższa „Czytasiowa środa” już jutro. Zajęcia rozpoczną się o godz. 9.30 i potrwają godzinę. Wstęp jest wolny.