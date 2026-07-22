Będą dwa nowe boiska w gminie Ostrzeszów. Prace już ruszyły

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-07-22 7:22

Ruszyła budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w gminie Ostrzeszów. Jedno powstaje przy szkole w Szklarce Przygodzickiej, a drugie przy budynku dawnej szkoły w Rojowie. Oba mają być gotowe na początku nowego roku szkolnego.

Ciężarówka na placu budowy boiska w gminie Ostrzeszów. O inwestycjach w regionie przeczytasz na Eska Ostrzeszów.
Autor: Sołectwo Rojów/ Facebook

W Szklarce Przygodzickiej i Rojowie rozpoczęły się prace przy budowie nowych boisk wielofunkcyjnych. Prace mają potrwać około miesiąca. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, dzieci będą mogły korzystać z nowych boisk już na początku roku szkolnego.

Najpierw był czyn społeczny. Mieszkańcy przygotowali teren i rozebrali stare, betonowe płyty. Teraz na miejscu pracuje już wykonawca. Zakładamy, że budowa potrwa około miesiąca, a dzieci będą mogły korzystać z nowych boisk już na początku roku szkolnego. Obiekty będą służyć nie tylko podczas lekcji WF-u, ale także po południu - mówi burmistrz Ostrzeszowa, Patryk Jędrowiak.

Boisko w Szklarce Przygodzickiej będzie kosztować ponad 298 tysięcy złotych, a w Rojowie - ponad 287 tysięcy. Na budowę każdego z nich gmina dostała po 100 tysięcy złotych dotacji z programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Resztę zapłaci ze swojego budżetu.

Przeczytaj także:
Szkolna i Królewska w Rogaszycach w remoncie. Jak idą prace?
Alfabet Millera
ZA CO POLACY WCIĄŻ KOCHAJĄ GIERKA? | ALFABET MILLERA
Alfabet Millera
Mediateka.pl
Czy jesteś mądrzejszy od uczestnika Polska Shore? Sprawdź się!
Pytanie 1 z 12
Ile kości ma męskie przyrodzenie?