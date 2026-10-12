Drugi Klub Seniora w Ostrzeszowie coraz bliżej? Miasto wstępnie wybrało już miejsce

O drugim Klubie Seniora w Ostrzeszowie mówi się już od jakiegoś czasu. Chętnych na zajęcia nie brakuje, dlatego miasto chce stworzyć kolejne takie miejsce. Wiadomo już, gdzie miałoby powstać.

Robiliśmy taką dosyć dużą analizę odnośnie lokalizacji, gdzie mogłoby to drugie miejsce zafunkcjonować. Dla nas takim optymalnym miejscem jest ulica Zielona, czyli osiedle Grunwaldzkie, gdzie mamy dawny budynek kotłowni. Bardzo ładny, przestrzenny budynek jeśli chodzi o funkcjonalność. Oczywiście jest to stary budynek, więc wymagane byłyby prace remontowe. Natomiast wstępne już takie rozpoznanie również z projektantem na miejscu zrobiliśmy - mówi burmistrz Ostrzeszowa, Patryk Jędrowiak.

Nowy klub ma działać obok tego, który już istnieje. Chodzi przede wszystkim o mieszkańców osiedla Grunwaldzkiego i okolic. Dzięki temu seniorzy z tej części miasta mieliby bliżej na zajęcia i spotkania.

Czyli to nie ma zastąpić dotychczasowego klubu seniora, tylko jakby poszerzyć tę ofertę. Między innymi właśnie dla mieszkańców, którzy mieszkają po drugiej stronie drogi krajowej nr 11. Bo to jest obszar, gdzie można by powiedzieć, że jest to młodszy Ostrzeszów, ale ten młodszy Ostrzeszów już też nam się dosyć mocno zestarzał. Więc coraz więcej seniorów na tym terenie również jest i miałoby taką bezpośrednią bliskość do klubu seniora - dodaje burmistrz.

Na razie nie wiadomo, ile osób będzie mogło korzystać z nowego klubu.

To, ile osób będzie mogło korzystać z klubu, zależy od powierzchni użytkowej, którą uda nam się uzyskać, i wymagań ministerstwa. Wstępnie planujemy też stworzenie antresoli. Musimy jednak sprawdzić, czy będzie ona wliczana do powierzchni użytkowej, czy posłuży na przykład jako miejsce do pracy dla opiekunów - mówi burmistrz.

Miasto chce zdobyć dofinansowanie na remont. Jeśli się nie uda, nie wyklucza zapłacenia za prace z własnego budżetu.

Praktycznie zawsze staramy się pozyskać jakieś środki zewnętrzne, więc jeżeli tylko będzie okazja, to na pewno będziemy celowali w nabór. Natomiast jeżeli okaże się, że przez dłuższy czas takich naborów akurat nie będzie, to jesteśmy też przygotowani na to, że być może trzeba będzie to zrealizować z własnych środków - dodaje Patryk Jędrowiak.

A kiedy ruszy remont? Na pewno nie od razu. W 2027 roku miasto chce przygotować projekt i, jeśli będzie taka możliwość, złożyć wniosek o dofinansowanie. Prace budowlane mogłyby rozpocząć się najwcześniej w 2028 roku.

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