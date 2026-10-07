Duże zainteresowanie fizjoterapią w Ostrzeszowie. Ponad 120 osób zapisało się w dwa dni

Nowa pracownia ruszyła 1 października. Dostępne są tu ćwiczenia, masaże lecznicze i zabiegi z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Prowadzona jest także rehabilitacja po operacjach. Szpital zdobył pieniądze na świadczenia w konkursie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przez pierwsze dwa dni zarejestrowały się 123 osoby. To bardzo dużo i pokazuje, jak duże są potrzeby w zakresie fizjoterapii. Tym bardziej cieszymy się, że udało nam się uruchomić tę pracownię i uzupełnić opiekę, którą zapewniamy naszym pacjentom. Każdy może się zapisać. Potrzebne jest tylko ważne i odpowiednio wypełnione skierowanie - mówi Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.

Skierowanie trzeba zarejestrować w ciągu 30 dni od wystawienia. Można to zrobić osobiście, przez telefon albo mailowo. Z fizjoterapii mogą korzystać również osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Są przyjmowane poza kolejnością, ale podczas zapisu muszą okazać orzeczenie.

Pracownia jest otwarta także wieczorami. Dwa razy w tygodniu zabiegi prowadzone są do 21:00. Dzięki temu mogą z nich korzystać również osoby, które wcześniej są w pracy.

Chcemy być otwarci dla wszystkich - zarówno dla tych, którzy pracują, jak i tych, którzy nie pracują. W poniedziałki i środy pracownia działa od 8:00 do 21:00, a we wtorki, czwartki i piątki od 8:00 do 18:00. Mam nadzieję, że każdy będzie mógł do nas dotrzeć. Te godziny są szerokie i zostały dostosowane do potrzeb pacjentów - dodaje prezes.

Rejestracja jest czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 8:00 do 12:00. W środy pacjenci mogą zapisywać się od 12:00 do 16:30. Zapisy prowadzone są pod numerami 62 503 22 82 i 531 668 350. Można również wysłać wiadomość na adres [email protected].

Pracownia mieści się na pierwszym piętrze głównego budynku Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia przy alei Wolności 4.

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