Dawna szkoła na wyciągnięcie ręki. Muzeum Elementarza znów w drodze

Nie trzeba jechać do muzeum. Tym razem to muzeum przyjeżdża do nas.

Trwa druga edycja projektu „Muzeum bliżej Ciebie - podróż z Elementarzem po Wielkopolsce”. Specjalne zajęcia odbywają się w szkołach, przedszkolach, klubach seniora i domach seniora. Uczestnicy poznają historię dawnej szkoły, oglądają muzealne eksponaty i mogą spróbować swoich sił w kaligrafii.

Mobilne muzeum odwiedziło już między innymi Kalisz, Czajków, Sieroszewice, Latowice, Wielowieś i Miłosław. Kolejne „żywe lekcje historii” są już w planach.

Projekt zakłada dotarcie z muzeum do jak największych zakątków Wielkopolski, również do tych małych miejscowości, gdzie dostęp do kultury jest mniejszy i mieszkańcy mają trudniej dostać się do muzeum - mówi Ola Łuszczek ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice.

Podczas spotkań uczestnicy mogą zobaczyć, jak wyglądała szkoła kilkadziesiąt lat temu. To okazja do nauki, ale też ... do wspomnień.

Z naszego projektu korzystają zarówno szkoły, jak również domy seniora i kluby seniora. Dla starszych osób jest to taki powrót do przeszłości. Mogą przypomnieć sobie, jak wyglądały kiedyś szkoły i jak wyglądało pisanie piórem - dodaje Ola Łuszczek.

W pierwszej edycji muzeum odwiedziło 29 miejsc. W spotkaniach udział wzięło około 500 osób.

W tym roku zainteresowanie jest jeszcze większe. Z tego, co wiem, grafik muzeum bardzo szybko się zapełnia. Całość projektu potrwa do końca listopada - mówi Ola Łuszczek.

Projekt zakończy wrześniowy Piknik Historyczny. Koszt tegorocznej edycji to 50 tysięcy złotych, z czego 45 tysięcy stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Resztę dołożyła Gmina Kraszewice.