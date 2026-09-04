Cofniemy się w czasie. Piknik Historyczny w Głuszynie już w niedzielę

Jak wyglądała zabawa bez telefonów, komputerów i elektronicznych gadżetów? Już w niedzielę w Głuszynie przypomnimy sobie zabawki z czasów naszych rodziców i dziadków. Będziemy mogli je obejrzeć, a podczas warsztatów także własnoręcznie zrobić jedną z nich.

W programie między innymi wyjątkowe widowisko „Cztery Pory Roku” w wykonaniu stowarzyszenia Gloria Victis, a także wystawa starych zabawek i wiele innych atrakcji - mówi dyrektor Muzeum Elementarza, Ewa Maląg.

Widowisko „Cztery Pory Roku” będzie nawiązywać do twórczości Władysława Reymonta i powieści „Chłopi”. Zobaczymy dawne wiejskie zwyczaje, stroje i tradycje. Sami będziemy mogli też spróbować plecenia wianków.

Na miejscu obejrzymy również militaria i przedmioty z czasów drugiej wojny światowej. Wśród nich będą elementy rakiety V-2 odnalezione w Kuźnicy Grabowskiej. Zobaczymy także pamiątki związane z Powstaniem Styczniowym oraz wystawę dawnych przedmiotów codziennego użytku.

Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych. Wśród nich m.in. poszukiwanie skarbów. Na pikniku będą też grill i swojskie potrawy.

Czeka na was pyszne jedzenie, wspomnienia dzieciństwa, ludowość i miła atmosfera. Przyjdźcie, powspominajcie dawne czasy i spędźcie z nami piękne, niedzielne popołudnie - zaprasza dyrektor.

To wszystko - przypominamy - w niedzielę od godz. 15:00. Całość potrwa do 19:00.

Autor: Muzeum Elementarza im. prof. Mariana Falskiego/ Facebook

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