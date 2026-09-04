„Kreatywna Przygoda” w Grabowie nad Prosną. Ruszył nabór na bezpłatne zajęcia dla uczniów

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-09-04 7:56

Szachy, dziennikarstwo, chemia, grafika komputerowa, warsztaty i wycieczki. Uczniowie szkoły podstawowej w Grabowie nad Prosną mogą wziąć udział w projekcie „Kreatywna Przygoda”. Rekrutacja potrwa do 10 września.

Kolorowe kredki na szkolnej ławce. W tle widać rozmazaną salę pełną uczniów. O projekcie przeczytasz na Eska Ostrzeszów.
Autor: TyliJura/ Pixabay.com

Szkoła w Grabowie nad Prosną rozpoczyna nabór do projektu „Kreatywna Przygoda”. Skorzysta z niego łącznie 160 uczniów. Przygotowano miejsca dla 100 dzieci z klas 1-3 oraz 60 uczniów z klas 4-8.

Starsi uczniowie mają do wyboru pięć rodzajów zajęć. To szachy, literatura, teatr i film, rozwój cyfrowy i grafika komputerowa, dziennikarstwo oraz chemia. Dla dzieci z klas 1-3 przygotowano zajęcia rozwojowe prowadzone w dwóch grupach.

Na tym lista się nie kończy. W ramach projektu zaplanowano także spotkania, warsztaty i wycieczki edukacyjne. Szkoła kupi również nowoczesny sprzęt oraz pomoce do nauki.

Cały projekt kosztuje prawie 348 tysięcy złotych. Dofinansowanie wynosi ponad 325 tysięcy złotych. Ponad 278 tysięcy pochodzi z Unii Europejskiej, a przeszło 47 tysięcy złotych z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

Rekrutacja trwa od 4 do 10 września. Dziecko zgłasza rodzic albo opiekun. W formularzu należy zaznaczyć wybrane zajęcia. Dokumenty trzeba złożyć w sekretariacie szkoły.

Formularz i regulamin można znaleźć na stronie szkoły oraz w jej sekretariacie. Do zgłoszenia trzeba dołączyć dokument z adresem zamieszkania. Dodatkowe punkty dostaną dzieci z niepełnosprawnością, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz mieszkające na wsi.

plakat
Autor: Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną/ Materiały prasowe

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