Ponad 100 tysięcy złotych na szkolenia pracowników. Urząd pracy w Ostrzeszowie ogłasza nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie ogłasza nabór wniosków o pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Program jest skierowany do firm, które chcą rozwijać swoją kadrę.

To są środki, które są adresowane dla osób już zatrudnionych, czyli pracujących. Pracodawca, który na przykład chciałby podnieść kompetencje swoim pracownikom, ma możliwość korzystania ze środków KFS-u. Nie musi uszczuplać swojego budżetu szkoleniowego, tylko korzysta właśnie z tych środków - mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrzeszowie, Ewa Rycerska.

Dofinansowanie dotyczy między innymi nauki obsługi nowych technologii, narzędzi cyfrowych i sztucznej inteligencji. Obejmuje też zawody, w których brakuje pracowników. Na liście są również szkolenia dla branży medycznej i opiekuńczej oraz osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym.

To są w większości specjalistyczne szkolenia, które umożliwiają podnoszenie kwalifikacji lub zdobycie ich, żeby można było się realizować na danym stanowisku pracy - dodaje dyrektor.

Wnioski będą przyjmowane od 14 do 18 września. Trzeba je wysłać przez portal praca.gov.pl. Dokumenty złożone przed lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek musi podpisać osoba, która może reprezentować firmę. Trzeba też dołączyć wszystkie wymagane dokumenty. Szczegółowe zasady i formularze są dostępne na stronie internetowej PUP w Ostrzeszowie.

Urząd ma 45 dni na rozpatrzenie wniosków. Po szkoleniu firma musi utrzymać zatrudnienie pracownika przez co najmniej trzy miesiące. Jeśli nie spełni tego warunku, będzie musiała oddać pieniądze - wraz z odsetkami.