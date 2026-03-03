Opaski SOS dla seniorów zostają. Radni przyjęli program wsparcia na 2026 rok

Seniorzy z Miasta i Gminy Ostrzeszów także w tym roku będą mogli korzystać z opasek bezpieczeństwa w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Program skierowany jest do mieszkańców po 60. roku życia, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem lub potrzebują dodatkowego wsparcia.

Opaski bezpieczeństwa umożliwiają szybkie wezwanie pomocy poprzez naciśnięcie przycisku SOS. Urządzenia są połączone z całodobowym centrum monitoringu, które reaguje na każde zgłoszenie. Dzięki temu seniorzy mogą czuć się bezpieczniej, nawet gdy mieszkają sami.

W gminie działa obecnie 30 opasek bezpieczeństwa. W ubiegłym roku korzystały z nich 34 osoby.

Tych opasek mamy 30. W ubiegłym roku skorzystały z nich 34 osoby. Ta liczba na dzień dzisiejszy jest wystarczająca. Mamy też kilka opasek rezerwy - w razie awarii, czy konieczności wymiany baterii - mówi dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie, Grzegorz Rycerski.

Program jest kontynuacją działań prowadzonych w poprzednich latach. Dzięki przyjęciu programu na 2026 rok miasto będzie mogło pozyskać dofinansowanie z budżetu państwa. Całkowity koszt programu w tym roku oszacowano na ponad 31 tysięcy złotych, z czego większość mają stanowić środki zewnętrzne.

Wniosek na ten rok został już przez nas złożony. W tym roku koszt całkowity tego programu to 31 tysięcy złotych, natomiast staramy się o pozyskanie kwoty 24 tysięcy 800 złotych - dodaje dyrektor.

Seniorzy z takich opasek SOS aktywnie korzystają.

W ubiegłym roku połączenia z tego systemu dokonano 193 razy, a 356 razy użyto przycisku SOS. Na szczęście nie było żadnej konieczności wzywania zespołu ratownictwa medycznego - mówi Grzegorz Rycerski.

I jak podkreślają pracownicy ośrodka pomocy społecznej, jeśli w trakcie roku pojawi się większe zapotrzebowanie, możliwe będzie dokupienie kolejnych urządzeń i rozszerzenie programu.