Dni Ziemi Ostrzeszowskiej 2026. Znamy gwiazdy i pierwsze szczegóły. Będzie 10 dni imprezy!

Tegoroczne Dni Ziemi Ostrzeszowskiej potrwają dziesięć dni. Całość rozpocznie się w piątek, 19 czerwca, a zakończy 28 czerwca. Finałowe koncerty zaplanowano na 27 i 28 czerwca w Parku Jana Pawła II.

Kto w tym roku wystąpi w Ostrzeszowie? Dobrze nam znane gwiazdy polskiej sceny muzycznej - zespół Pectus i Ewa Farna. Nie zabraknie też mocniejszego, młodzieżowego brzmienia. Zagrają raperzy: Mahony, Blacha2115 i Janoflex. Będą także lokalni artyści, w tym chór Joyful Gospel.

Poza koncertami w programie znajdzie się spotkanie z cyklu „Przekroczyć Granice”. W planach jest także seans Letniego LeżaKinowania, czyli kino pod chmurką. Jaki film? Tego na razie organizatorzy nie zdradzają.

Wszystkich szczegółów nie mogę jeszcze zdradzić, ponieważ tutaj domykamy pewne kwestie, a nie chciałbym wybiec przed szereg i przedwcześnie coś ogłosić, zanim to jest ustalone tak już na 100%. To, co jednak mogę zdradzić to to, że na pewno odbędzie się spotkanie z cyklu „Przekroczyć Granice”, czyli cyklu, który w Ostrzeszowskim Centrum Kultury średnio raz w miesiącu się odbywa. To spotkania z ciekawymi ludźmi, z podróżnikami, ale nie tylko. To też spotkania z osobami, które w jakimś wymiarze swojego życia dokonały czegoś wyjątkowego i inspirującego. Także na pewno takie spotkanie będzie i na pewno będzie miało wymiar lokalny, czyli będzie z naszym tutaj lokalnym bohaterem. Na pewno również odbędzie się seans Letniego LeżaKinowania. Jaki to film, to jeszcze muszą Państwo chwilę zaczekać. Jeśli dobrze sobie przypominam, to w zeszłym roku zaczęliśmy od 101 Dalmatyńczyków, czyli coś dla najmłodszych i coś dla starszych, żeby tutaj nostalgicznie wrócić do wspomnień z dzieciństwa. No i w tym roku podobnym wzorem będzie dobrany ten repertuar, podobnym kluczem - mówi dyrektor Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, Michał Szmaj.

Szczegóły pierwszego weekendu są jeszcze dopinane. Jedno jest jednak już pewne - w planie są kolejne koncerty.

Na razie mamy dograne gwiazdy, dogrywamy ten pierwszy weekend i już teraz zapraszamy. Proszę rezerwować sobie czas, bo na pewno atrakcji każdego z tych dni w tych dziesięciu nie braknie - dodaje dyrektor.

Więcej szczegółów wkrótce.