Bez kolejki i bez czekania. Urzędomat w Ostrzeszowie wydał już ponad 300 dokumentów

Urzędomat działa od 8 czerwca. Pierwszy dokument został z niego odebrany dziesięć dni później. Od tego czasu z urządzenia skorzystało już 313 osób.

Największym zainteresowaniem cieszą się dokumenty przygotowywane przez Wydział Komunikacji. W urzędomacie można odebrać dowód rejestracyjny - między innymi nowy dokument, jego wtórnik lub dowód po wymianie. W ten sposób można otrzymać również dodatkową tablicę rejestracyjną na bagażnik.

Aby skorzystać z urzędomatu, podczas składania wniosku trzeba zaznaczyć, że chce się odebrać dokument właśnie w ten sposób. Gdy będzie on gotowy, urząd wyśle SMS z kodem.

Na odbiór jest 48 godzin. Przy urządzeniu należy wpisać swój numer telefonu i otrzymany kod. Później trzeba złożyć podpis na ekranie. Skrytka z dokumentem otworzy się automatycznie.

Urzędomat obsługuje także inne wydziały starostwa, jednak do tej pory nikt jeszcze z tej możliwości nie skorzystał.

W ten sposób można odebrać między innymi wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, kopie map, zaświadczenia o posiadanych gruntach oraz informacje o zmianach w danych ewidencyjnych.

Dostępne są również niektóre dokumenty związane z budową, rozbiórką i ochroną środowiska. To na przykład zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszonych robót budowlanych lub rozbiórki, a także dokumenty dotyczące decyzji budowlanych i planów urządzenia lasu.

W urzędomacie można też odebrać zaświadczenia z ewidencji klubów i organizacji sportowych.