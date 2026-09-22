Będzie można pojeść! Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi już w niedzielę w Ostrzeszowie

To już 16. Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi. Impreza ruszy o 10:00 na Stadionie Miejskim w Ostrzeszowie. W tym roku odbywa się pod hasłem „Smak tradycji i energia ruchu”.

Głównym punktem programu będzie konkurs kulinarny. Do walki o nagrody staną koła gospodyń wiejskich, szkoły i mieszkańcy.

Zaczynam od najważniejszego, sztandarowego konkursu festiwalu. To konkurs na najlepszy pasztet i najlepszą potrawę z gęsi. Odbywa się w trzech kategoriach: dla kół gospodyń wiejskich, szkół oraz osób indywidualnych. Potrawy można zgłosić także w dniu festiwalu, w budynku byłej szkoły rolniczej przy ulicy Zamkowej. Tam będą przyjmowane dania i obradować będzie kapituła konkursowa - mówi Maria Maj ze Stowarzyszenia OLGD, które jest organizatorem festiwalu.

Potrawy będą przyjmowane od 10:00 do 11:30. Jury zakończy pracę o 15:00. Wyniki poznamy po godzinie 17:00.

Na stadionie staną stoiska z regionalnym jedzeniem i rękodziełem. Będą między innymi ciastka, wyroby z gliny oraz biżuteria wykonana z kwiatów i żywicy.

Będzie wiele różnych rzeczy. Pojawi się naturalna biżuteria z kwiatów i żywicy, stoisko z ciastkami oraz przedmioty z gliny. Koła gospodyń wiejskich przygotują natomiast dania według starych przepisów. Panie chcą połączyć tradycję z nowoczesnością, dlatego będą to potrawy ciekawe, inne i pięknie podane. Same stoiska również zostaną specjalnie przystrojone - dodaje organizatorka.

Sporo atrakcji przygotowano również dla najmłodszych. Podczas warsztatów „Mały Pasztetnik” dzieci zrobią pasztety z masy solnej. Odbędzie się także konkurs „Babciu, przekaż mi swoją tradycję”.

Babcie będą gotowały potrawę albo piekły ciasto. W tym czasie opowiedzą o jego historii i zdradzą swój przepis. Wnuki będą przyglądały się wszystkim czynnościom, a później narysują komiks pokazujący, jak babcia przygotowuje danie. Mam nadzieję, że zgłosi się wiele osób, bo to konkurs pokoleniowy, w którym naprawdę będzie działała tradycja - mówi Maria Maj.

Jedzenie to jednak nie wszystko. O 10:00 wystartuje Półmaraton Ostrzeszowski. W programie są też pokazy młodzieżowych drużyn pożarniczych i ratownictwa medycznego, warsztaty nordic walking oraz występy zespołów ludowych.

W tym roku festiwal odbywa się pod hasłem „Smak tradycji i energia ruchu”. Oprócz wszystkich konkursów i stoisk odbędzie się również półmaraton. Zaplanowaliśmy także pokazy młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz ratownictwa medycznego. Chcemy połączyć regionalne smaki i tradycję z aktywnością oraz dobrą zabawą - dodaje organizatorka.

Najsmaczniejszy punkt programu rozpocznie się o 17:00. Wtedy konkursowe dania trafią do uczestników festiwalu.

Będzie można dobrze zjeść. O godzinie 17:00 rozpocznie się degustacja wszystkich konkursowych potraw. To właśnie wtedy uczestnicy festiwalu będą mogli spróbować pasztetów i dań z gęsi, które wcześniej zostały zgłoszone do konkursu. Będzie więc coś dla żołądka, oka i ducha - mówi Maria Maj.

Festiwal zakończą występy zespołów ludowych i wspólna zabawa pod gwiazdami. Potrwają od 18:00 do 21:00. Festiwal poleca Radio Eska.

Autor: Stowarzyszenie OLGD/ Facebook

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