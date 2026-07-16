Odyseja Antonińska 2026 już od jutra. Prolog odwiedzi 17 bibliotek

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-07-16 11:33

Już jutro rozpocznie się prolog Odysei Antonińskiej 2026. Podróżnicy, pisarze, aktorzy i dziennikarze odwiedzą 17 bibliotek w regionie. Spotkania potrwają do 5 sierpnia. Dzień później ruszy główna część festiwalu w Antoninie.

Uśmiechnięty mężczyzna w czapce z daszkiem wskazuje palcami na logo Odysei Antonińskiej. Więcej o festiwalu na Eska Ostrzeszów.
Autor: Odyseja Antonińska - festiwal podróżniczy/ Facebook

Odyseja Antonińska 2026 coraz bliżej. Prolog rusza już jutro. Pierwsze spotkanie odbędzie się o godzinie 18.00 w bibliotece w Ostrowie Wielkopolskim. Jacek Tacik - dziennikarz, reporter i autor książek - opowie o pracy reportera wojennego.

W kolejnych dniach spotkania odbędą się między innymi w Ostrzeszowie, Kaliszu, Kępnie, Pleszewie, Krotoszynie, Odolanowie i Nowych Skalmierzycach. Łącznie prolog zatrzyma się w 17 bibliotekach.

Wśród zaproszonych gości są podróżnicy, himalaiści, aktorzy, pisarze, dziennikarze i fotografowie. O swoich wyprawach i doświadczeniach opowiedzą między innymi Krzysztof Wielicki, Jan Mela, Jarosław Kret, Tomasz Bednarek, Witold Szabłowski i Lech Dyblik.

Program prologu Odysei Antonińskiej 2026:

  • 17 lipca, godz. 18.00 - Ostrów Wielkopolski, „Za kulisami wojennego reportażu” – spotkanie z dziennikarzem i reporterem Jackiem Tacikiem.
  • 20 lipca, godz. 17.00 - Gołuchów, „Góry i przyjaciele” - spotkanie z himalaistą Krzysztofem Wielickim.
  • 20 lipca, godz. 18.00 - Ostrzeszów, „Droga pisana zaufaniem” - spotkanie z misjonarzem, księdzem Tomaszem Przybyłem.
  • 21 lipca, godz. 18.00 - Pleszew, „Stany NIEzjednoczone. O podróży do krajów Azji Centralnej” - spotkanie z podróżnikiem Jankiem Wojtkowskim.
  • 24 lipca - Stawiszyn, o godz. 15.30 rozpoczną się warsztaty dla dzieci z pisarką Ewą Przydrygą. O godz. 18.00 odbędzie się spotkanie z Ewą Przydrygą i Agnieszką Peszek, autorkami kryminałów i thrillerów psychologicznych. O godz. 20.00 będzie koncert Julian Kuczyński & Band.
  • 24 lipca, godz. 18.00 - Raszków, „Niemożliwe to tylko wymówka” - spotkanie z podróżnikiem i działaczem społecznym Janem Melą.
  • 28 lipca, godz. 17.00 - Międzybórz, „Odkrywanie Ameryki” - spotkanie z Jolantą Michałek.
  • 29 lipca, godz. 17.00 - Krotoszyn, „Pozdrowienia z Antarktydy” - spotkanie z polarnikiem Adamem Włodarczykiem.
  • 29 lipca, godz. 18.00 - Gorzyce Wielkie, „Wielkopolska, której nie znacie” - spotkanie z aktorem i prezenterem Tomaszem Bednarkiem.
  • 30 lipca, godz. 17.00 - Przygodzice, promocja książki „Kościoły, kaplice i parafie w Przygodzicach” oraz spotkanie z jej autorem, lokalnym historykiem Wacławem Kieremkamptem.
  • 30 lipca, godz. 18.00 - Odolanów, „Kuchnia dyktatorów” - spotkanie z reporterem i pisarzem Witoldem Szabłowskim.
  • 31 lipca, godz. 18.00 - Nowe Skalmierzyce, „Kruszenie kamiennego serca” - spotkanie z aktorem i pieśniarzem Lechem Dyblikiem.
  • 3 sierpnia, godz. 17.00 - Oleśnica, „Wśród plemion Etiopii” - spotkanie z podróżnikiem, dziennikarzem i muzykiem Michałem Szulimem.
  • 3 sierpnia, godz. 18.00 - Sieroszewice, „Planeta według Kreta” - spotkanie z dziennikarzem i podróżnikiem Jarosławem Kretem.
  • 4 sierpnia, godz. 17.00 - Sośnie, „Dolina Baryczy, której nie znacie” - spotkanie z przewodnikiem, przyrodnikiem i fotografem Robertem Kaczmarkiem.
  • 4 sierpnia, godz. 17.30 - Kępno, „Domy świata” - spotkanie z antropologiem kulturowym, profesorem Waldemarem Kuligowskim.
  • 5 sierpnia, godz. 18.00 - Kalisz, „Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma” - spotkanie z dziennikarzem i satyrykiem Michałem Ogórkiem.

Prolog potrwa do 5 sierpnia. Główna część Odysei Antonińskiej odbędzie się od 6 do 9 sierpnia w Antoninie.

Wśród zapowiedzianych gości festiwalu są himalaista Aleksander Lwow, pilotka Marta Biała, historyk i podróżnik prof. Michał Jarnecki, fotograf Janusz Jurek oraz Krystian Machnik, twórca projektu Napromieniowani.pl. Dokładny program festiwalu w Antoninie poznamy 21 lipca.

Przeczytaj także:
Najlepsze siatkarki plażowe znów grają w Jankowie Przygodzkim. MAPEI CUP 2026 o…
Quiz dla lubiących podróże. Wiesz, gdzie leżą te atrakcje turystyczne?
Pytanie 1 z 10
Pałac Buckingham znajduje się w: