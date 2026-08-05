Może rower? W powiecie ostrzeszowskim tras nie brakuje

Jeśli na początek nie chcecie pokonywać wielu kilometrów, możecie wybrać szlak „Na Szklarce”. Ma tylko 4 kilometry. Zaczyna się w Szklarce Myślniewskiej, a kończy w przysiółku Jezioro. Po drodze jest strumień Złotnicy i zbiornik retencyjny.

Dla początkujących jest też trasa „W Dolinę Baryczy”. Liczy 11 kilometrów i prowadzi z Ostrzeszowa przez Rojów do Szklarki Myślniewskiej.

Na nieco dłuższą wycieczkę można wybrać się szlakiem przyrodniczym. To 21-kilometrowa pętla, która zaczyna się i kończy przy OSiR-ze w Ostrzeszowie. Po drodze można przejechać między innymi przez Rezerwat Jodły Ostrzeszowskiej, Pieczyska, Godziętowy, Tokarzew i Królewskie.

Szukacie większego wyzwania? Też coś jest - to czarny szlak górski. Ma 22 kilometry i z Ostrzeszowa prowadzi przez Olszynę, Mostki, Ignaców, Marcinki, Zmyśloną Parzynowską, Parzynów i Osiny aż do Rogaszyc.

Podobny dystans ma zielony szlak doruchowski. Tutaj do pokonania są 23 kilometry. Początek i koniec są przy OSiR-ze w Ostrzeszowie, a trasa biegnie między innymi przez Olszynę, Rojów, Szklarkę Myślniewską, Bledzianów i Kuźniki.

Jest też coś dla tych, którzy wolą jechać przez las. Żółty szlak leśny liczy 26 kilometrów. Prowadzi z Ostrzeszowa przez Kuźniki, Bledzianów, Szklarkę Myślniewską, Rojów i Olszynę. Spora część trasy biegnie leśnymi drogami.

Więcej czasu i sił potrzeba na „Pierścień wokół Ostrzeszowa”. Trasa ma 38 kilometrów. Po drodze są między innymi Bierzów, Osiny, Rogaszyce, Zajączki i Myje. To jeden z trudniejszych szlaków w powiecie.

Jedną z najdłuższych opcji jest „Smocza Kraina”. Cała pętla ma ponad 117 kilometrów i prowadzi przez gminy Kobyla Góra, Bralin oraz Perzów.

Dokładne opisy wszystkich szlaków są na stronie powiatu ostrzeszowskiego.