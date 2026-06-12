Wyzwanie czytelnicze biblioteki w Ostrzeszowie, czyli 26 książek do końca roku? Niektórzy już dali radę

Połowa roku już prawie za nami, a w ostrzeszowskiej bibliotece są już osoby, które ukończyły tegoroczne wyzwanie czytelnicze. Zainteresowanie akcją jest duże.

Bardzo chętnie mieszkańcy Ostrzeszowa przyjęli nasze kolejne wyzwanie czytelnicze. Bardzo dużo kart zniknęło - zarówno z oddziału dla dzieci i młodzieży, jak i z wypożyczalni dla dorosłych. Są już również pierwsze osoby, które wypełnione wyzwanie czytelnicze do nas przyniosły - mówi bibliotekarka, Paulina Drożak.

Zasady są proste. Trzeba przeczytać 26 książek. Każda z nich musi pasować do jednego z 26 tematów znajdujących się na specjalnej karcie. Wśród kategorii są między innymi książka skandynawska, tomik poezji, dramat czy książka, której akcja rozgrywa się w Kanadzie.

Za przeczytanie wszystkich książek jest nagroda.

Nie są to książki obojętnie jakie, ponieważ na karcie do wyzwania jest 26 takich zagadnień, które mają nam sugerować po jaką książkę sięgniemy. Wymaga to trochę poszukiwań, zarówno ze strony bibliotekarek, jak i czytelników, ale myślę, że jest to warty wysiłku zachód. Chodzi o to, by zachęcić naszych czytelników do poszukiwań, by poszerzać swoje czytelnicze horyzonty. Wyzwanie sprawia, że sięgamy po książkę, której być może sami byśmy nie wybrali. Odkrywamy nowe gatunki, nowych autorów. Jak ktoś ukończy wyzwanie i przyjdzie do nas do biblioteki, to otrzymuje drobny upominek i ... niezapomnianą rozmowę z bibliotekarką o wybranych książkach - dodaje bibliotekarka.

Akcja potrwa do końca roku.