Warsztaty, konkursy i spotkanie z olimpijczykiem, czyli Pumptrack Days w Ostrzeszowie. Trwają zapisy

Już 27 czerwca pumptrack przy ulicy Norweskiej w Ostrzeszowie zamieni się w miejsce pełne rowerowych emocji. Wszystko za sprawą Pumptrack Days, które odbędzie się w ramach Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Organizatorami są Miasto i Gmina Ostrzeszów oraz Fundacja 2036.

Będzie sporo atrakcji dla fanów jazdy na rowerze, BMX-ie i hulajnodze. Będą warsztaty na pumptracku dla początkujących i bardziej zaawansowanych. Zaplanowano też zajęcia BMX i hulajnogowe na skateparku.

Gościem specjalnym będzie Krzysztof Maksel. To olimpijczyk, mistrz Polski w kolarstwie torowym i ambasador Fundacji 2036.

Pierwsze warsztaty ruszą o 11:30. Najpierw na pumptrack wyjadą osoby początkujące. Później przyjdzie czas na grupę zaawansowaną. W tym samym czasie na skateparku odbywać się będą warsztaty BMX i hulajnogowe.

Po południu odbędą się otwarte przejazdy, konkurs Best Trick dla użytkowników BMX-ów i hulajnóg oraz Fastest Lap, czyli przejazdy na czas. Na miejscu będzie też strefa chill, konkursy z nagrodami i dodatkowe atrakcje. To wszystko dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z jazdą, jak i do tych, którzy mają już większe doświadczenie.

Zapisy już ruszyły. Zgłaszać się można do zajęć rowerowych, BMX-owych i hulajnogowych. Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna.

Pumptrack Days już 27 czerwca przy ulicy Norweskiej w Ostrzeszowie. Start o 11:00. Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona.

Autor: Miasto i Gmina Ostrzeszów/ Facebook