Najpierw warsztaty, potem kolacje dla gości. „Ugotowani w Ostrzeszowie” już działają!

„Ugotowani w Ostrzeszowie” zaczynają działać. Biblioteka zebrała już grupę młodzieży, a uczestnicy mają za sobą pierwsze spotkania.

Udało się zebrać grupę, mamy już młodzież i działamy. We wrześniu skupiamy się na integracji, na lepszym poznaniu siebie samego i siebie nawzajem. Będziemy razem przez sześć miesięcy, dlatego podstawą jest to, żebyśmy dobrze się poznali i dobrze zintegrowali - mówi bibliotekarka, Paulina Drożak.

Prawdziwe gotowanie ruszy w październiku. Nie ma jednak gotowego planu zajęć ani narzuconego prowadzącego. Te decyzje podejmą sami uczestnicy. Wybiorą kuchnie, których chcą spróbować, oraz osobę, która nauczy ich przygotowywania nowych dań.

Następnie planujemy wyszkolić się w wybranych kuchniach. Zobaczymy, na co zdecyduje się młodzież. Uczestnicy sami wybiorą również osobę, która poprowadzi szkolenie. Mamy nadzieję, że warsztaty odbędą się już w październiku. To młodzież ma tutaj decydujący głos - dodaje bibliotekarka.

Po warsztatach młodzi kucharze przygotują kolacje. Przy wspólnym stole pojawią się zaproszeni przez nich mieszkańcy Ostrzeszowa.

Projekt połączy dwa światy - gotowanie i literaturę. Ten pomysł nie powstał jednak przypadkowo. Narodził się podczas rozmów z uczestnikami Młodzieżowego Klubu Miłośników Książki.

Lubimy poznawać nowe smaki. Podczas spotkań naszego klubu często łączymy dyskusję o książkach z jedzeniem czegoś pysznego. Wspólnie stwierdziliśmy więc, że literatura i gotowanie mogą dobrze połączyć się także w tym projekcie. W Ostrzeszowie brakuje nam trochę miejsca, w którym można spróbować czegoś nowego - mówi Paulina Drożak.

W planie jest też wydanie książki kucharskiej. Znajdą się w niej zarówno jej własne pomysły, jak i przepisy przekazane przez gości zapraszanych na kolacje.

Chcemy, żeby finałem projektu było wydanie regionalnej książki kucharskiej. Trafią do niej przepisy młodzieży, w tym również te wymyślone podczas naszych działań. Będziemy zbierać także receptury od gości, którzy pojawią się na przygotowanych kolacjach. Mamy nadzieję, że premiera książki odbędzie się w lutym - dodaje bibliotekarka.

„Ugotowani w Ostrzeszowie” to projekt realizowany z pieniędzy programu „Równać Szanse”. Potrwa do końca lutego 2027 roku. Właśnie wtedy ma odbyć się wielki finał i premiera książki stworzonej przez młodzież.